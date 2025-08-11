‘주담대 규제’ 풍선효과?… 신용대출 일주일 만에 1조 늘었다

이달 은행 가계대출 다시 증가세

8월 들어 ﻿시중은행의 가계대출이 불과 한 주 만에 2조원가량 증가했다. 공모주 청약 자금 마련, 규제 이전 체결된 주택 계약 대출 집행, 규제 강화 전에 미리 받으려는 ‘선(先)수요’가 맞물리면서다.10일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 가계대출 잔액은 지난 7일 기준 760조 8845억원으로, 7월 말(758조 9734억원)보다 일주일 만에 1조 9111억원 증가했다. 일평균 증가 폭은 2730억원으로, 6월(2251억원)보다 크고 7월(1335억원)의 두 배가 넘는다. 앞서 가계대출은 6월 6조 7536억원 늘어난 뒤, 정부의 고강도 규제 발표로 7월 증가 폭이 4조 1386억원으로 줄었다.항목별로는 신용대출이 지난달 말 103조 9687억원에서 105조 380억원으로 1조 693억원 급증하며 증가세를 견인했다. 7월 한 달간 4334억원 줄었던 것과 대조적이다. 신용대출의 경우 불과 일주일 새 늘어난 규모가 6월 한 달 증가액(1조 876억원)과 맞먹는다.이는 대부분 공모주 청약 증거금 마련 수요로 해석된다. 지난주 청약을 진행한 에스엔시스(5~6일), 삼양컴텍(7~8일) 등에는 10조원 넘는 증거금이 모였다. 이번 주에도 높은 수요예측 경쟁률을 기록한 한라캐스트·제이피아이헬스케어(11~12일) 등 청약 일정이 줄줄이 예정돼 있다.여기에 6·27 규제 이전 체결된 주택 계약 대출과 규제 시행 전 미리 대출을 확보하려는 움직임도 더해졌다. 금융권 관계자는 “기존 계약 건에 대한 대출은 집행이 불가피해 7~8월까지는 증가세가 이어질 수밖에 없다”고 말했다. 다만 속도가 빠른 건 아니다. 지난 7일 기준 주택담보대출(주담대)은 603조 9702억원에서 604조 5498억원으로 5796억원 늘었는데, 일평균 증가액은 725억원으로 7월의 절반 수준이다.또 6·27 규제의 후속 조치로 금융당국의 추가 대출 제한 방안이 발표될 것이라는 관측이 커지면서 “신용대출이라도 일단 먼저 받아놓고 보자”는 심리가 대출 증가에 영향을 미치고 있다는 분석도 은행권에선 나온다.이에 따라 은행권은 자체적인 총량 관리에 들어갔다. 신한·하나·NH농협은행은 한도 소진으로 9월 중 대출 모집법인을 통한 전세대출·주택담보대출 신규 취급을 중단했고, 신한은행은 조건부 전세자금 대출 제한 범위를 수도권에서 전국으로 확대했다.이승연 기자