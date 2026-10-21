‘나다운 삶’ 담은 호반건설… ‘호반써밋 에디션’ 광고 영상 화제

호반그룹 유튜브 공개 일주일 만에 누적 조회수 700만 회 돌파

가족·취향·자연 담은 일상으로 새로운 주거 가치 표현

12월 분양 예정인 위례 단지에 ‘호반써밋 에디션’ 첫 적용

이미지 확대 호반건설의 주거 브랜드 프리미엄 라인 ‘호반써밋 에디션’(HOBAN SUMMIT EDITION) 광고 영상의 주요 장면.

호반건설 제공

세줄 요약 호반써밋 에디션 광고, 일주일 만에 700만 조회수 돌파

나다운 삶과 일상 가치 강조한 감각적 영상 구성

호반써밋 리뉴얼과 프리미엄 라인 확대 계획 발표

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

단순히 머무는 집을 넘어 ‘나다운 삶이 자라나는 공간’을 이야기하자 대중이 반응했다. 호반건설의 주거 브랜드 ‘호반써밋 에디션’(HOBAN SUMMIT EDITION) 광고 영상이 온라인에서 관심을 모으고 있다.호반건설은 주거 브랜드 ‘호반써밋’(HOBAN SUMMIT)의 프리미엄 라인인 ‘호반써밋 에디션’ 광고 영상들이 유튜브 공개 일주일 만에 누적 조회수 700만회를 돌파했다고 21일 밝혔다.호반건설은 지난 14일부터 호반그룹 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 ‘호반써밋 에디션’ 광고 영상을 공개했다. 현재 지상파·케이블 TV 채널과 넷플릭스, 티빙 등 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼에서도 방영하고 있다. 이번 광고는 ‘이곳에서 가장 나다운 삶이 자라나길’이라는 메시지를 중심으로 ‘호반써밋 에디션’이 지향하는 주거 가치를 담았다.특히 가족과 함께하는 시간, 자신만의 취향을 즐기는 일상, 자연과 교감하는 순간 등 다양한 장면을 감각적인 영상으로 구성해 사람마다 다른 삶의 모습과 각자의 공간에서 느끼는 행복을 표현했다. 집에서 경험하는 저마다의 감정과 기분 좋은 순간에 주목해 집을 단순히 머무는 곳이 아닌 삶과 가치가 자라나는 공간으로 그려냈다.호반건설은 최근 주거 브랜드 ‘호반써밋’을 7년 만에 리뉴얼하고 새로운 브랜드 슬로건 ‘Where Life Grows(살수록 가치가 자라나는 유기적 주거)’를 공개했다. 변화하는 라이프스타일에 맞춰 브랜드 철학과 디자인 체계를 재정립하고, 사람과 공간이 함께 가치를 만들어가는 새로운 주거 방향성을 제시했다.이번 리뉴얼과 함께 도입한 ‘호반써밋 에디션’은 호반써밋의 프리미엄 라인이다. ‘자연을 품은 도심 속 정상’을 콘셉트로, 핵심 입지와 차별화된 상품을 통해 호반써밋의 브랜드 가치를 보다 밀도 있게 선보일 계획이다.‘호반써밋 에디션’은 오는 12월 분양 예정인 ‘호반써밋 에디션 위례(위례상업 9블록)’에 처음 적용된다. 호반건설은 이후 신규 단지를 중심으로 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)와 브랜드 체계를 순차적으로 확대 적용해 나갈 계획이다.호반건설 관계자는 “이번 광고는 가족과 취향, 자연이 어우러진 일상을 통해 각자의 삶과 가치가 자라나는 주거 공간의 의미를 전달하고자 했다”며 “앞으로도 새롭게 정립한 브랜드 철학과 차별화된 상품을 바탕으로 호반써밋만의 주거 경험을 확대해 나가겠다”고 말했다.하종훈 기자