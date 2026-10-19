BS한양, 국가시범도시 내 2316가구 ‘세종스마트시티 엘 수자인’ 11월 분양

세줄 요약 세종 5-1생활권 2316가구 대단지 분양

국가시범도시 인프라와 스마트서비스 도입

행정수도·교통·교육 호재 기대 확산

이미지 확대 ‘세종스마트시티 엘 수자인’ 조감도. BS한양 제공

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BS한양은 다음달 세종특별자치시 합강동 5-1생활권에 ‘세종스마트시티 엘 수자인’을 분양한다고 19일 밝혔다.단지는 L6·L7·L8·L11블록에 아파트 2191가구와 오피스텔 125실 등 총 2316가구 규모로 조성된다. 한국토지주택공사(LH)와 세종시 등이 참여한 민관 합작 특수목적법인(SPC)이 시행하고 BS한양이 시공을 맡는다. 아파트는 전 가구 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 구성된다.단지가 들어서는 세종 5-1생활권은 2018년 스마트시티 국가시범도시로 선정된 곳이다. 합강동 일원 약 274만 4000㎡에 교통, 건강관리, 교육, 에너지 등 첨단 기술을 접목한 도시 인프라를 구축하는 사업이 추진되고 있다. 국가시범도시에는 공유차 기반 자율주행과 인공지능(AI) 스마트교통 체계, 배송·짐 운반 및 순찰 로봇 등 스마트서비스가 단계적으로 도입된다.세종의 행정수도 기능 강화와 교통망 확충도 기대 요인이다. 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립이 추진되고 있으며, 정부대전청사와 정부세종청사, 조치원, 청주국제공항을 잇는 총연장 64.4㎞의 충청권 광역급행철도(CTX) 사업이 진행 중이다. 한별동과 용호동을 연결하는 6생활권 외곽순환도로는 2027년 하반기 개통을 목표로 건설되고 있다.교육·문화 인프라도 확충될 예정이다. 단지 주변에는 유치원과 초중고교 예정 부지가 있으며, 의료·상업·업무시설도 계획돼 있다. 행복청과 세종시교육청은 2029년 개관을 목표로 체험형 과학문화센터 조성을 추진 중이다. 금강과 미호강이 가깝고 생활권 내 공원·녹지와 합호서원 역사공원도 들어선다.견본주택은 세종시 대평동 123-41에 마련될 예정이다.김태곤 리포터