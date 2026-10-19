‘호반써밋 초량’ 부산 북항 재개발 호재

호반건설, 새달 분양 예정

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세줄 요약 북항 재개발·신청사 호재 속 초량3구역 분양

총 432가구, 중소형 252가구 일반분양

초량역 역세권·부산역 인접·학군 밀집

2026-10-19 B4면

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부산 북항 재개발과 해양수산부 신청사 건립 등으로 변화가 기대되는 부산 원도심에 호반건설의 새 아파트가 들어선다. 호반건설은 다음 달 중 부산광역시 동구 초량3동 659번지 일원에 짓는 ‘호반써밋 초량’(투시도)을 분양할 예정이라고 18일 밝혔다.‘호반써밋 초량’은 초량3구역 주택재개발 정비사업을 통해 공급되는 단지로, 지하 3층~지상 24층, 5개 동, 총 432가구로 지어진다. 이 가운데 전용면적 59·70·84㎡ 252가구를 일반분양 물량으로 공급한다. 실수요자가 선호하는 중소형으로 구성하고 여가, 문화 등의 기능을 갖춘 커뮤니티 시설도 조성할 계획이다.부산 동구 일대는 북항 재개발 사업 등 대형 개발 사업이 진행되는 지역이다. 북항 재개발은 자성대부두와 배후지역 등을 국제관광 업무 상업 주거 기능이 집약된 복합 해양도시로 바꾸는 사업이다. 해양수산부의 신청사 건립과 해운·물류기업인 HMM 본사 이전이 맞물리면서 해양·물류·행정 기능도 강화될 전망이다. 부산항선과 부산형 급행철도(BuTX) 등 광역 교통망 구축 사업도 추진되고 있다.단지는 부산도시철도 1호선 초량역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 들어선다. 초량역을 이용하면 환승 없이 서면, 남포, 동래, 연산 등 부산 주요 중심상권 및 업무지구로 이동할 수 있다. KTX·SRT를 이용할 수 있는 부산역도 인접해 있다. 초량전통시장과 부산역 상권을 가깝게 이용할 수 있으며, 롯데백화점, 자갈치시장, 국제시장, BIFF광장, 젊음의거리 등 쇼핑·문화 인프라 이용이 수월하다. 북항 친수공원과 현재 건설 중인 부산오페라하우스 등도 가깝다.교육 여건도 좋다. 동일중앙초를 비롯해 부산중, 부산고 등이 단지 바로 앞에 있어 도보 통학이 가능하다. 또한 경남여중, 선화여중, 경남여고 등 지역 내 전통 있는 학군이 인근에 밀집해 있다.‘호반써밋 초량’은 비규제 지역에 공급되는 아파트로 재당첨 제한, 거주의무기간 등의 규제가 적용되지 않는다. 분양권 전매는 입주자선정일로부터 6개월 뒤에 가능하다. 청약 1순위 자격은 부산광역시 또는 울산광역시, 경상남도 거주자이며, 청약통장 가입기간 6개월 이상 및 예치금 충족 조건을 갖추면 된다. 만 19세 이상 세대주·세대원 모두 청약이 가능하며, 유주택자도 청약할 수 있다.분양 물량은 전용면적 85㎡ 미만으로 구성돼 있어 가점제 40%, 추첨제 60%를 적용받으므로, 청약 가점이 낮은 수요자도 청약 후 추첨을 통해 당첨을 기대할 수 있다. 견본주택은 부산광역시 연제구 거제동 481-6번지 일원에 마련될 예정이다.하종훈 기자