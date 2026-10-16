검증된 대단지 프리미엄… 단지 규모 따라 가격 상승폭 차이 뚜렷

세줄 요약 1,500세대 이상 대단지 상승폭 277만원 기록

300세대 미만 단지 대비 약 3배 높은 수준

김포 한강 푸르지오 리버프론트 관심 확대

이미지 확대 ‘한강 푸르지오 리버프론트’ 투시도

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부동산 시장에서 대단지 프리미엄이 가격으로 확인되고 있다. 세대수가 커질수록 매매가격 상승세가 가파르다.올해 9월 기준 최근 1년간 전국 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가 상승액은 1,500세대 이상 대단지가 277만원으로 가장 컸다. 300세대 미만 단지(89만원)의 약 3배다.부동산R114 자료에 따르면 세대수 구간별 상승액은 1,000~1,499세대 191만원, 700~999세대 154만원, 500~699세대 135만원, 300~499세대 108만원 순이었다. 세대수가 많을수록 상승폭이 단계적으로 커졌다.1,500세대 이상 대단지의 3.3㎡당 평균 매매가는 1년 새 2,796만원에서 3,073만원으로 약 9.9% 올랐다. 전용 84㎡ 기준으로 환산하면 한 채당 약 9,400만원 오른 셈이다.개별 단지에서도 대단지가 지역 시세를 앞서는 사례가 나타났다. 경기 광명시 철산동 ‘철산자이 더 헤리티지’(3,804세대) 전용 84㎡는 올해 2월 18억5,000만원, 7월 19억2,000만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 7월 같은 면적의 철산동 다른 단지 평균 거래가(약 11억7,000만원)보다 7억원 이상 높다.한 부동산 전문가는 “대단지는 커뮤니티와 조경 등 단지 안에서 누릴 수 있는 시설이 차별화되는 데다 거래가 꾸준해, 대단지 시세가 지역 가격의 기준이 되는 경우가 많다”며 “상승기에는 가격을 먼저 끌어올리고 조정기에는 버티는 힘이 강한 만큼, 시간이 지날수록 중소 규모 단지와의 가격 격차는 더 벌어질 것”이라고 설명했다.이러한 가운데, 김포 한강변에서는 아파트 2,432세대 규모로 조성되는 ‘한강 푸르지오 리버프론트’가 관심을 모으고 있다.㈜한강시네폴리스개발이 공급하고 대우건설이 시공하는 ‘한강 푸르지오 리버프론트’는 김포시 고촌읍 향산리 일원에 지하 4층~지상 38층, 12개 동, 전용면적 84~180㎡ 아파트 2,432세대 규모로 조성된다. 주거형 오피스텔 250실, 근린생활시설과 함께 들어서는 대규모 주상복합이다.단지 중심에는 약 5,950㎡(약 1,800평) 규모의 중앙광장이 들어선다. 바닥분수 광장, 숲속 놀이공간 ‘놀이숲’, 주민운동시설, 휴게정원도 단지 곳곳에 배치된다.주민편의시설 ‘그리너리 라운지’에는 실내체육관, 피트니스클럽, GX룸, 필라테스, 스크린골프를 갖춘 골프클럽, 사우나가 마련된다. 복합문화공간 그리너리스튜디오, 시네마룸, 독서실, 공유오피스, 키즈클럽, 시니어클럽, 게스트하우스도 들어선다. 주차 공간은 세대당 약 1.4대이며, 전동 지하층에는 세대수만큼 세대창고가 마련될 예정이다.교통 여건으로는 김포한강로 풍곡IC(예정)가 가까워 마곡·여의도 등 서울 서부권 업무지구로 이동하기 쉬울 것으로 소개됐다. 서울 지하철 5호선 연장은 예비타당성조사를 통과했다. 인천 2호선 고양 연장(가칭 시네폴리스역)은 추진 중이다. 연장되면 GTX-A가 정차하는 킨텍스역에서 환승할 수 있어 서울 접근성이 개선될 것으로 기대된다.단지는 현재 선착순 동·호 지정 계약을 진행 중이다. 1차 계약금은 1,000만원 정액제이며, 입주 전 전매도 가능한 것으로 안내됐다. 견본주택은 경기 김포시 풍무동 일원에 있다.양승현 리포터