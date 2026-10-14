청약 성수기 ‘가을 대전’… 3040 실수요, 알짜 단지들 골라 담는다

세줄 요약 10월 일반분양 2만6910가구로 성수기 본격화

3040 실수요, 역세권·학세권·상한제 선별 청약

입지·가격 검증된 알짜 단지로 수요 집중

이미지 확대 청라 아크원 푸르지오 메인투시도

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가을 청약 성수기가 열리는 가운데 10월 전국 일반분양 물량이 2만 6910가구로 전년 동월의 3.3배에 달한다. 공급이 늘어난 만큼 3040 실수요자들은 역세권과 학세권, 분양가상한제 등 조건을 두루 갖춘 단지를 가려내는 쪽으로 움직이고 있다.추석 연휴가 끝나면서 건설사들이 미뤄뒀던 분양 일정을 본격 가동하면서 가을 성수기 막이 올랐다. 청약통장을 들고 대기하던 실수요자들의 발길도 바빠질 전망이다.부동산R114에 따르면 10월 중 전국에서 총 2만 6910가구의 일반분양이 계획돼 있다. 전년 동월(8263가구)의 약 3.3배, 지난 9월(1만 6698가구)보다 61.2% 많다. 전체 물량의 절반을 넘는 54.7%(1만 4719가구)가 서울·인천·경기 등 수도권에 집중돼 있다.올 분양시장에서는 수요자들의 옥석 가리기가 정교해지고 있다. 대출 규제와 금리 변수 속에서 실수요자들이 단순 시세 차익보다 실거주 편의성과 자산 안정성을 함께 갖춘 단지로 몰리고 있기 때문이다.올해 높은 경쟁률을 기록한 단지들에는 몇 가지 공통점이 있다. 인천에서는 검단신도시 ‘검단호수공원역 파라곤’이 1순위 평균 경쟁률 31.26대 1, ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’가 18.96대 1을 기록하는 등 인기를 끌었다. 두 단지 모두 역세권에 분양가상한제를 적용했고, 도보권에 학교를 둔 신도시 아파트라는 점이 3040 실수요를 끌어모은 요인으로 꼽힌다.지방도 마찬가지다. 올초 대구 수성구에서 분양한 ‘범어역 파크드림 디아르’는 1순위 평균 101.48대 1을 기록했다. 범어역 역세권과 학군이 주목받은 데다, 같은 달 경남 창원에서 분양한 ‘엘리프 창원’은 도보권에 초·중·고교와 상업·관공서를 둔 생활 인프라로 두 자릿수 경쟁률을 냈다.청약 시장을 주도하는 3040세대가 역세권, 학세권, 합리적 분양가, 완성형 인프라, 신축 같은 확실한 메리트를 갖춘 단지를 엄선해 청약에 나서고 있음이 확인된다. 공급이 풍부한 성수기일수록 입지와 상품성이 검증된 단지로 수요가 쏠리는 양극화는 더 심해질 전망이다.이런 기류 속에서 가을 청약 시장의 관심을 끌 분양 예정 단지들도 준비에 나선다.최근 대규모 민간분양 공급이 드물었던 인천 서해구에서는 ‘청라 아크원 푸르지오’가 분양에 나선다. 청라국제업무단지 첫 주거복합단지로 아파트 868세대, 주거형 오피스텔 987실 등 1855가구의 대단지다. 분양가상한제 적용 단지며 청라국제도시에서 500가구 이상 대단지 기준 약 10년 만의 공급이다. 서울 7호선 청라연장선 국제업무단지역(예정)이 단지 인근에 위치하며 단지 앞에는 초교가 신설될 예정이다.경기 파주시에서는 시티건설이 ‘GTX 운정중앙역 시티프라디움’ 944가구를 분양한다. 운정3지구 주상복합 3·4블록에 조성되는 단지로, 3블록은 지하 4층~지상 48층, 4블록은 지하 4층~지상 45층이며 아파트 944세대와 상업시설 171실로 구성된다.GS건설은 경기 안산시 상록구 옛 홈플러스 안산점 부지에 ‘아르뮤제자이’를 분양한다. 지하 6층~지상 49층, 6개동 규모로 지어진다. 아파트가 4개동 984가구, 오피스텔이 2개동 370실 등 총 1354가구 규모다.한 부동산 전문가는 “10월부터 분양 물량이 몰리면서 3040 실수요자들의 선택지가 넓어졌지만, 단지별 입지와 가격 조건에 따른 청약 온도 차는 더욱 커질 것”이라며 “단발성 호재에 의존하기보다는 역세권, 학세권, 브랜드, 신축 등 실거주 여건과 환금성이 검증된 알짜 단지를 중심으로 소신 청약하는 전략이 바람직하다”고 말했다.양승현 리포터