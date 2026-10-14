아크메르 동탄, 독립 브랜드 ‘아크메르(ACMER)’ 적용…10월 견본주택 개관 예정

세줄 요약 동탄신도시 초고층 주상복합 아크메르 공급

포스코이앤씨 시공, 10월 견본주택 개관

독립 브랜드·유럽 마감재로 고급화 추진

이미지 확대 ‘아크메르 동탄’ 투시도

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동탄신도시에 들어서는 최고 49층, 1,808가구 규모의 주상복합 단지가 건설사 브랜드 대신 프로젝트 전용 독립 브랜드 ‘아크메르(ACMER)’로 공급된다. 시공은 포스코이앤씨가 맡았으며, 10월 중 견본주택이 열린다.시공사인 포스코이앤씨는 부산 해운대 엘시티와 서울 강남구 일원의 브라이튼 N40 등 고급 주거시설을 시공한 이력이 있다. 시행사 측은 대형 프로젝트를 잇달아 완공한 실적을 근거로 시공 안정성을 강조한다.사업지가 들어서는 동탄구 반송동 일원은 20년 가까이 남아 있던 동탄 중심부 부지로 꼽힌다. 108만여㎡ 규모의 동탄 센트럴파크와 반석산 근린공원을 바로 두고 있는 데다 단지 지하층이 동탄인덕원선 반송역(공사 중, 가칭)과 직접 연결되도록 추진 중인 입지다.통상 이런 규모의 초고층 단지라면 건설사 브랜드를 전면에 내세우는 것이 일반적이다. 시공 신뢰도를 마케팅에 활용할 수 있고, 랜드마크가 될 단지를 통해 시공사 브랜드 홍보 효과도 기대할 수 있기 때문이다. 아크메르 동탄 시행사는 하이퍼엔드라는 새로운 ‘장르(Genre)’를 개척하기 위해 프로젝트 전용 독립 브랜드를 선택했다고 설명한다.단지에는 ‘글로벌 큐레이션’이 적용된다. 에르메스와 샤넬 등과 협업해 온 디자이너 자나이나 미레이로가 디자인에 참여하고, 세대 내부에는 이탈리아에서 판매 1위를 기록했다는 주방가구 ‘쿠치네 루베’, 세라믹 브랜드 ‘인피니티’, 155년 전통의 원목마루 ‘조르다노’ 등 유럽 프리미엄 브랜드가 들어선다. 이 같은 조합은 서울 강남권의 하이엔드 레지던스에서 주로 적용돼 온 것으로, 대형 단지에서는 적용 사례가 드물다는 게 시행사 설명이다.설계에도 차별점을 넣었다. 일반적인 2.3m보다 20cm 높은 2.5m의 세대 내 천장고로 개방감을 높였고, 가구당 약 1.5대의 주차공간을 확보했다. 시행사는 이를 지역 내 최대 수준으로 꼽는다. 너비 2.6m의 광폭 주차면도 1,000면 이상 적용할 계획이며, 세대별 전용 프라이빗 창고가 수납 편의를 보강한다. 스마트 음식물 자동처리 시스템, 전기차 화재 대응 및 자동 진압 시스템, 고성능 창호와 고효율 유리 등을 적용해 편의성과 안전성, 에너지 효율을 높일 방침이다.커뮤니티 시설로는 에듀라운지와 1인 독서실, 피트니스클럽, 필라테스·스트레칭룸이 마련된다. 스크린골프와 퍼팅존을 갖춘 골프연습장, 입주자 프라이버시를 고려해 설계한 사우나도 구성될 예정이다.분양 관계자는 “아크메르 동탄은 기존의 브랜드들과 서열이나 위계를 겨루는 단지가 아니라, 완전히 장르가 다른 ‘아트텍처(Art-chitecture)’”라며, “시공사의 기술력을 바탕으로 글로벌 최고급 마감재와 예술적 디자인을 큐레이션 한 단 하나의 ‘한정판 트로피 에셋’으로 이해해 주시길 바란다”고 말했다.‘아크메르(ACMER)’는 이번 프로젝트만을 위해 만들어진 고유명사다. 아크메르는 정점을 뜻하는 ‘ACME’와 다섯 가지 가치를 상징하는 ‘R’을 결합한 명칭이다. R에는 ▲새로운 변화를 뜻하는 ‘Revolution’ ▲풍요를 의미하는 ‘Richness’ ▲희소성을 나타내는 ‘Rarity’ ▲여유를 뜻하는 ‘Relax’ ▲존중을 의미하는 ‘Respect’가 담겼다.한편, 아크메르 동탄은 이달 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나설 예정이다.양승현 리포터