강서구 ‘반값’… 인천 계양 신도시에 536가구

대방산업개발

계양신도시 대방 엘리움

이미지 확대 대방산업개발이 인천계양 A21블록에 지하 2층~지상 15층, 10개동, 총 536세대 규모로 공급하는 ‘계양신도시 대방 엘리움’ 조감도.

대방산업개발 제공

세줄 요약 인천계양 84㎡ 분양가 7억대 확정

강서구 시세 절반 수준, 수요자 관심

GTX-D 등 교통 호재로 접근성 기대

2026-10-13 17면

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3기 신도시 본청약 분양가가 잇따라 오르는 가운데, 서울 아파트 시세의 절반 수준인 인천계양 테크노밸리 분양 시장으로 실수요자들의 눈길이 쏠리고 있다.주택도시보증공사(HUG) 등에 따르면 인천계양 A6블록 전용 84㎡ 확정 분양가는 7억~7억 2000만원대로 책정됐다. 이는 2021년 사전청약 당시 추정가(5억 2700만원)보다 1억 7800만원가량 오른 수치다. 남양주왕숙, 고양창릉 등 다른 3기 신도시 주요 단지 역시 전용 84㎡가 7억원 안팎으로 상승했다.그럼에도 시장에서는 여전히 매력적인 대안이라는 평가다. 계양신도시와 인접한 서울 강서구 아파트 평균 시세는 전용 84㎡ 기준 12억~15억원(3.3당 약 4800만원)에 달해 계양신도시 분양가는 강서구 시세의 절반 수준에 불과하기 때문이다.탄탄한 교통 호재도 눈길을 끈다. 인천 1호선 박촌역을 이용하면 김포공항역까지 3정거장이며 마곡은 20분대, 여의도는 30분대에 닿을 수 있다. 향후 GTX-D Y자 노선과 대장홍대선 연장, S-BRT 구축 등이 더해지며 서울 도심 접근성은 더욱 좋아질 전망이다.이런 가운데 대방산업개발은 인천계양 A21블록에서 지하 2층~지상 15층, 10개동, 총 536세대 규모의 ‘계양신도시 대방 엘리움’을 공급할 예정이다. 전용 84㎡와 114㎡로 구성되며 분양가 상한제가 적용된다.허백윤 기자