거제 최대 랜드마크… 한화오션 직주근접

현대엔지니어링

힐스테이트 거제시그니처

이미지 확대 현대엔지니어링이 이달 경상남도 거제시 옥포동 일원에 분양하는 ‘힐스테이트 거제시그니처’ 투시도.

현대엔지니어링 제공

세줄 요약 거제 옥포동 힐스테이트 거제시그니처 분양

한화오션 인접 직주근접·교통 호재 부각

교육·생활 인프라와 대단지 커뮤니티 구성

2026-10-13 17면

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현대엔지니어링이 이달 경상남도 거제시 옥포동 일원에 ‘힐스테이트 거제시그니처’ 견본주택을 열고 분양에 나선다.단지는 지하 7층지상 최고 37층, 전용면적 84165㎡P, 총 1963세대 규모로 조성된다. 이는 거제시 공동주택 사업승인 기준(7월) 최대 규모로 전용 138~165㎡P 펜트하우스 6세대를 포함한 중대형 중심의 랜드마크로 선보인다.입지와 직주근접성도 우수하다. 한화오션 거제사업장과 인접해 종사자들의 출퇴근이 수월하며, 거제대로와 거가대교를 통한 시내·외 이동이 편리하다. 여기에 올해 착공한 남부내륙철도 호재로 향후 광역교통망은 더욱 개선될 전망이다.교육 및 생활 여건도 잘 갖춰져 있다. 단지 바로 앞에는 2029년 개교를 목표로 옥포초등학교 이전이 추진 중이며, 옥포성지중학교도 도보권이다. 메가스터디교육 등과의 업무협약(MOU)을 통한 교육특화 프로그램도 제공된다. 인근에 롯데마트, 하나로마트, 옥포국제시장 등 생활 인프라도 풍부하다.대단지에 걸맞은 특화 커뮤니티도 눈에 띈다. 단지 내에는 다목적체육관을 비롯해 실내수영장, 사우나, 인도어골프연습장, 피트니스, 프라이빗 미디어룸 등이 조성돼 입주민의 주거 편의를 높일 예정이다. 견본주택은 경상남도 거제시 옥포동 일원에 개관한다.하종훈 기자