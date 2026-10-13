천안 성성호수공원·부성역 프리미엄 누린다

포스코이앤씨
더샵 천안라크원
포스코이앤씨가 충남 천안시 서북구 부대동 일대 부성2 도시개발구역에 짓는 ‘더샵 천안라크원’을 이달 분양한다.
단지는 지하 2층~지상 최고 37층, 10개동, 총 1290세대 규모의 대단지로 조성된다. 전용면적별로는 ▲84㎡A 374세대 ▲84㎡B 306세대 ▲102㎡ 408세대 ▲118㎡ 202세대로 실수요 선호도가 높은 중대형 평면 위주로 구성됐다.
단지가 들어서는 성성생활권은 약 52만 8140㎡ 규모의 성성호수공원을 중심으로 도시개발사업이 활발히 진행 중인 곳이다. 향후 개발이 완료되면 2만 5000여 가구의 신흥 주거타운이 형성될 전망이다.
교통 여건으로는 반경 약 500m 거리에 수도권 전철 1호선 부성역 신설이 예정되어 있으며, KTX·SRT 천안아산역과 천안IC 접근이 수월하다. 코스트코, 이마트 등 대형 쇼핑시설과 두정·신부동 기존 도심 인프라도 가깝다.
삼성SDI 천안사업장 등 주요 산업단지가 인접해 직주근접성이 뛰어나며, 부성지구 내 초등학교와 중학교 신설 계획이 잡혀 있다.
상품성도 눈여겨볼 만하다. 전 세대 남향 위주 배치와 4베이(Bay) 판상형 설계(일부 타입 제외)를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 특히 전용 118㎡는 전 가구를 남서향으로 배치해 성성호수공원 조망권을 확보했다.
하종훈 기자
세줄 요약
- 천안 부성2구역 ‘더샵 천안라크원’ 이달 분양
- 성성호수공원·부성역 예정지 인접 입지 강조
- 1290가구 대단지, 중대형 평면 중심 구성
2026-10-13 17면
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