광주 쌍령공원이 코앞에… 입주민 셔틀 운영

롯데건설

경기광주역 롯데캐슬 시그니처 2단지

이미지 확대 롯데건설 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처 2단지’ 조감도. 단지는 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원에 둘러싸인 숲세권 입지를 자랑한다.

롯데건설 제공

세줄 요약 롯데건설, 경기광주역 롯데캐슬 2단지 분양

셔틀버스·식음료·독서실 등 5대 특화 서비스

쌍령공원·경기광주역 인접한 숲세권 입지

2026-10-13 16면

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롯데건설이 경기 광주시 쌍령동 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처 2단지’를 분양한다. 지하 10층~지상 최고 26층의 10개동, 전용면적 59~246㎡, 총 1249가구 규모다.단지는 입주민 편의를 높이기 위한 5대 특화 서비스가 도입된다. 경기광주역까지 이동할 수 있는 입주민 전용 셔틀버스를 비롯해 중·석식 식음료 서비스, 단지 내 인도어 골프장, 프리미엄 관리형 독서실 등을 운영할 예정이다. 또 내년 문을 여는 롯데리조트 울산의 특별회원가 혜택을 오픈 시점부터 5년간 제공한다.단지는 약 51만㎡ 규모로 조성되는 쌍령공원을 가까이에서 누릴 수 있는 숲세권 입지를 갖췄다. 쌍령공원에는 사계의 숲, 유리온실, 탐조 공간, 숲공연장 등의﻿ 녹지·문화·휴식 공간이 들어선다.교통 여건도 갖췄다. 경강선 경기광주역을 이용하면 판교역까지 4정거장으로 이동할 수 있으며, 강남역은 환승을 통해 접근할 수 있다. ﻿﻿인근에는 광주시 G-스타디움이 지난 4월 준공돼 시민체육관과 워터파크 등 체육·여가시설을 이용할 수 있다. ﻿이마트 광주점, 하나로마트 광주점, 경안시장 등도 가깝다.한편, ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’는 양벌동(1단지)과 쌍령동(2단지)에 들어서는 대규모 롯데캐슬 브랜드 타운으로, 1단지 1077가구와 2단지 1249가구를 합쳐 총 2326가구 규모로 조성된다.하종훈 기자