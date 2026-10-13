출근·등교는 가깝게, 생활·여가는 편리하게… ‘올인빌’ 갖춘 평택 1779가구 대단지

현대건설
힐스테이트 고덕엘리스트
현대건설이 경기 평택시 고덕국제신도시에 공급하는 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’가 직주근접성과 교육·교통·생활 인프라를 갖춘 주거단지로 관심을 받고 있다.
최근 주거지를 선택할 때 직장과의 거리뿐 아니라 교육시설과 쇼핑·여가시설 등 일상생활에 필요한 인프라의 접근성을 함께 고려하는 수요가 늘고 있다. 집을 중심으로 일과 생활을 한 번에 해결할 수 있는, 이른바 ‘올인빌’(All In Village)이 주거 선택의 주요 요소로 부상했다.
힐스테이트 고덕엘리스트는 평택시 고덕국제화지구 A12·65블록에 들어선다. A12블록은 지하 1층~지상 23층, 942가구 규모며 A65블록은 지하 2층~지상 27층, 837가구로 조성된다. 두 블록을 합쳐 총 1779가구 규모다. 전 가구가 전용면적 84㎡로 구성된다.
단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 가까워 관련 종사자들의 출퇴근 편의성이 기대된다. 주변에는 고덕 1단계 상업지구가 형성돼 있어 쇼핑과 외식 등 생활 편의시설을 이용하기에 편리하다. 평택시청 신청사를 중심으로 한 행정타운도 조성될 예정이다.
주변 녹지환경도 갖췄다. 아홉거리 근린공원과 댕당산, 댕당공원 등이 가까워 주거지에서 산책이나 여가활동을 즐길 수 있다.
인근에 민세초·중학교와 송탄고등학교가 있으며 고덕3초교, 고덕14초교, 고덕8초교, 고덕6중교 등이 개교할 예정이다. 국제학교 신설이 계획된 에듀타운도 가깝다.
교통 여건으로는 수도권 전철 1호선 서정리역과 SRT 평택지제역을 이용할 수 있다. 여기에 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 정류장 조성과 수원발 KTX 직결사업 등이 예정돼 있다.
힐스테이트 고덕엘리스트는 분양가 상한제가 적용되는 단지로 3.3㎡당 평균 분양가는 1683만원대다. 단지는 실거주 편의성을 고려해 4베이 판상형 위주로 설계됐으며 안방 대형 드레스룸, 현관 팬트리, 전 가구 알파룸, 세대별 전용 창고 등을 갖췄다.
커뮤니티 시설도 블록별로 마련된다. 피트니스센터와 실내골프연습장을 비롯해 작은도서관, 돌봄센터 등 입주민의 여가와 생활 편의를 위한 시설이 조성될 예정이다.
현대건설 관계자는 “힐스테이트 고덕엘리스트는 삼성전자 평택캠퍼스와 인접한 데다 학교와 상업시설, 공원 등 생활에 필요한 인프라를 가까이에서 이용할 수 있는 단지”라며 “직주근접성과 실거주 편의성을 함께 고려하는 수요자들의 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.
견본주택은 경기 평택시 고덕동에 있다.
하종훈 기자
세줄 요약
- 삼성전자 평택캠퍼스 인접한 직주근접 입지
- 학교·상업시설·공원·교통망 갖춘 올인빌 단지
- 총 1779가구, 전용 84㎡ 단일 구성
2026-10-13 16면
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