호반건설, 입주자 선택 옵션 자동 반영 AI 설계기술 개발

세대별 계약정보 기반 3차원 모델 생성

스타트업 ‘몰더코리아’와 공동 개발

‘호반써밋 풍무’ 현장 실증 완료

이미지 확대 호반건설 임직원들이 AI 기반 공동주택 세대별 BIM 자동 생성 기술을 활용해 각 세대의 옵션 현황을 확인하고 있다.

호반건설 제공

세줄 요약 입주자 옵션 계약, 세대별 BIM 자동 반영 기술 개발

2D 도면을 AI로 변환해 맞춤형 3차원 모델 일괄 생성

김포 현장 실증 완료, 공정·품질 관리 확대 계획

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설이 인공지능(AI)을 활용해 공동주택 시공관리의 디지털 전환에 속도를 내고 있다. 입주자의 개별 옵션 계약 정보를 3차원 설계에 즉각 반영하는 기술로, 복잡해진 현장 관리 효율을 끌어올린다는 구상이다.호반건설은 AI를 활용해 입주자의 옵션 계약 정보를 반영한 공동주택 세대별 빌딩정보모델링(BIM·3차원 건축정보 통합 설계기법)을 자동 생성하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.호반건설은 건축·인테리어 자동화 솔루션 기업 ‘몰더코리아’와 소비자가 선택한 옵션을 세대별 BIM에 자동으로 반영하는 기술을 공동 개발했다. 몰더코리아는 지난 5월 ‘2026 호반 넥스트 스타트업 공모전’에서 우수상을 수상한 기업이다.최근 공동주택은 소비자의 선택에 따라 동일한 주택형에서도 세대별로 다양한 옵션 구성이 적용되고 있다. 이에 따라 세대별 선택 사항을 실제 시공에 정확하게 반영하고 효율적으로 관리하는 기술의 필요성이 커지고 있다. 이번에 개발한 기술은 AI를 활용해 공동주택의 2차원(2D) 설계 도면을 BIM으로 자동 변환하고, 입주자의 실제 옵션 계약 정보를 반영해 전체 세대의 개별 맞춤형 모델을 일괄 자동 생성하는 것이 특징이다. 이를 통해 현장 관리자는 각 세대에 적용되는 옵션 품목과 시공 대상을 직관적으로 확인할 수 있다. 또한 옵션 누락이나 오시공을 예방하고 품질 점검에도 활용할 수 있다.호반건설과 몰더코리아는 경기도 김포시 ‘호반써밋 풍무’ 건설 현장에서 AI 기반 세대별 BIM 자동생성 기술을 실증했다. 입주 예정자의 선택 사항을 반영해 전 세대 3차원(3D) 마감 모델을 구현하고 현장에서의 활용 가능성을 확인했다. 양사는 향후 현장 적용을 확대하고 BIM 데이터를 공정 관리와 품질 점검 등 다양한 분야에 활용할 수 있도록 기술을 고도화할 계획이다.호반건설 관계자는 “이번 기술을 통해 세대별로 다양해지는 옵션 정보를 보다 체계적으로 관리하고 시공에 정확하게 반영할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 AI와 BIM을 활용한 스마트건설 기술을 지속적으로 개발해 현장 적용을 확대하겠다”고 말했다.호반건설을 비롯한 호반그룹은 오픈이노베이션을 통해 AI 기반 스마트건설 기술을 지속 발굴하고 있다. 최근에는 AI를 활용한 레미콘 물량 자동 산출 기술과 외벽 균열 점검 로봇을 적용하는 등 건설 현장의 디지털 전환과 품질 향상에 힘쓰고 있다.하종훈 기자