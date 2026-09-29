“교육·쇼핑·의료·공원 다 품었네”… 고품격 광주 챔피언스시티 뜬다

지역 최대 복합개발 주거 분양

이미지 확대 전남광주통합특별시 옛 전방·일신방직 부지에 들어서는 ‘챔피언스시티’ 투시도.

챔피언스시티복합개발 PFV 제공

세줄 요약 광주 북구 옛 전방·일신방직 부지 복합개발 추진

챔피언스시티 1차 3216가구, 2030년 11월 입주 예정

센트럴파크·더현대 광주·병원 협약 등 생활 인프라

2026-09-30 B4면

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전남광주 북구 옛 전방·일신방직 부지에 들어서는 주상복합아파트 단지 ‘챔피언스시티 1차’가 교육과 헬스케어, 스마트리빙 기능을 두루 갖춘 광주 지역 최대 규모 ‘복합개발 주거단지’로 관심을 끌고 있다.29일 광주 지역 부동산업계에 따르면 지난 4일 1차 견본주택을 오픈한 챔피언스시티는 29만 8000㎡(9만평)를 개발하는 대규모 프로젝트다. 1차와 2차를 합쳐 총 4315가구의 주거단지와 함께 복합쇼핑몰 ‘더현대 광주’와 특급호텔, 문화공원, 업무시설 등이 조성된다.우선 공급되는 챔피언스시티 1차는 지하 3층~지상 49층, 12개동, 전용면적 84~214㎡, 총 3216가구 규모다. 약 79%인 2534가구가 실수요자 선호도가 높은 84㎡다. 시공은 우미건설과 신영씨앤디가 맡는다. 입주는 2030년 11월 예정이다. 단지 중앙에 약 300m 길이의 센트럴파크, 단지 곳곳에 포켓가든 등을 배치해 공원형 주거환경을 구현한 챔피언스시티 1차는 전방·일신방직 등 근대 산업유산을 활용해 조성되는 문화공원과 연결된다. 특히, ‘더현대 서울’ 연면적의 약 1.4배 규모로 들어서는 더현대 광주도 가까이에서 이용할 수 있다. 더현대 광주는 2029년 5월 준공 예정이다.지역 최대 규모의 통합형 커뮤니티도 조성된다. 25m 길이 실내수영장, 어프로치 타석이 포함된 실내 골프연습장, 다목적 실내체육관, 피트니스센터, GX룸, 필라테스룸 등이 마련된다. 44층에는 스카이라운지와 스카이 게스트하우스 등으로 구성된 스카이 커뮤니티가 들어서며 프라이빗 다이닝룸과 사우나, 티하우스, 펫가든 등도 계획되어 있다.시행사인 챔피언스시티복합개발에이엠씨는 상무병원 및 한국병원과 업무협약을 체결, 전문 응급인력 교육과 건강검진 프로그램 등에서 협력할 예정이다. 우미건설은 지난해 말 전남대병원과 업무협약을 맺고 챔피언스시티에 생활권 기반 헬스케어 서비스를 적용하는 방안을 추진하고 있다.국내 대표 교육·문화기업들도 들어선다. 영풍문고는 커뮤니티 내 북카페의 북큐레이션을 맡는 데 이어 근린생활시설에 서점과 문구·카페 기능을 결합한 복합문화공간을 선보일 예정이다. YBM은 커뮤니티 내 다목적실에서 원어민 영어교육 프로그램을 운영한다. 종로엠스쿨은 근린생활시설에 입점해 교과학습 및 학습관리 프로그램을 운영하고 입주민 전용 할인 혜택을 제공한다. 또, 그린램프는 카페형 독서실과 자기주도 학습케어 그리고 관리형 독서실 등을 마련할 예정이다.스마트 리빙 시스템도 도입된다. 삼성물산의 주거생활 케어 플랫폼 ‘홈닉’을 비롯해 청소와 운반 기능을 수행하는 인공지능(AI) 로봇, 음식물 쓰레기 자동이송 시스템 등이 적용될 예정이다.도심 입지인 만큼 기존 생활 인프라도 가깝다. 서광주 나들목(IC)과 무진대로 등 주요 도로망을 이용하기 쉽고, 광주역을 비롯해 광주-기아 챔피언스필드, 신세계백화점 등이 인접했다. 인근에는 초등학교가 계획돼 있어 도로를 건너지 않는 도보 통학 교육환경을 갖출 예정이다.전남광주 홍행기 기자