아직 뜨거운 ‘반도체 벨트’ 집값… ‘삼성전자 인근’ 수원 영통, 전국 1위 상승률 기록

삼성전자 사내 대출 시작되며 ‘유동성 효과’ 커져

용인·동탄 등 상승세 여전… “서울로 확대 가능성”

이미지 확대 올해 들어 가장 가파른 집값 상승률을 보였던 ‘반도체 벨트’의 대표 지역으로 꼽히는 경기 화성 동탄시 아파트 단지의 모습. 2026.6.30 이지훈 기자

세줄 요약 수원 영통구 아파트값, 주간 1.09% 상승

삼성전자 대출 지원에 경기 남부 집값 강세

권선·기흥·동탄 등 반도체 벨트 동반 상승

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경기 수원시 영통구의 아파트 가격 상승률이 일주일 만에 1%를 넘어섰다. 올해 들어 이른바 ‘반도체 벨트’로 불리는 경기 남부 지역의 집값 상승세가 이어지는 가운데 이달부터 삼성전자가 무주택 임직원에 최대 5억원을 저금리로 빌려주는 주거 안정 대출을 시작하면서 인근 지역의 부동산 시장도 들썩이는 모습이다.24일 한국부동산원이 발표한 9월 셋째 주(21일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 수원 영통구의 아파트 매매가격지수 변동률은 1.09%로 전국에서 가장 높은 상승률을 보였다. 영통 지역 아파트값은 8월 넷째 주 0.75%, 8월 다섯째 주 0.65%, 9월 첫째 주 0.47%, 9월 둘째 주 0.61% 등으로 최근 꾸준히 높은 상승세를 이어왔다. 올해 1월부터 9월 셋째 주까지 누적 상승률은 14.26%로 7배 넘게 상승 폭이 커졌다.영통 인근 지역들의 오름폭도 커졌다. 수원 권선구는 지난주 0.42%에서 이번주 0.66%로, 용인 기흥구는 0.42%에서 0.48%로, 화성 동탄구도 0.31%에서 0.45%로 각각 상승 폭을 키웠다. 모두 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기업의 통근버스가 다니는 이른바 ‘셔세권’의 ‘반도체 벨트’ 지역으로 올해 집값이 크게 뛴 지역들이다. 올해 1월부터 9월 셋째 주까지 화성 동탄은 18.39%, 용인 수지 14.73%, 성남 분당 14.06%, 용인 기흥 12.71% 등의 상승률을 기록했다.경기 남부 지역을 중심으로 한 상승세가 사그라지지 않으면서 같은 기간 서울의 아파트값 상승률은 0.16%에서 0.13%로 상승폭이 다소 줄어든 반면 경기 지역은 지난주 0.18%에서 0.23%로 오름폭이 더 확대됐다.부동산 시장에서는 특히 최근 삼성전자의 사내 대출 지원으로 유동성이 커진 효과라는 해석이 나온다. 삼성전자는 지난 1일부터 무주택 임직원을 대상으로 주거 안정 대출을 신청받고 있다. 25억원 이하의 집을 살 때 최대 5억원을 개인 부담 금리 연 1.5%로 빌려주는 것으로 수도권에서는 전용면적 85㎡ 이하여야 한다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 “삼성전자 사내 대출을 비롯한 유동성 효과로 반도체 산업 종사자들의 출퇴근 권역에 포함되는 경기 남부 지역이 높은 상승률을 보였다”며 “서울과 경기 내 인기 규제지역으로 수요가 증가할 개연성이 크다”고 말했다.하남시의 아파트 가격도 이번 주 0.38% 상승률을 보여 경기 전체 평균을 뛰어넘었다. 서울 강동구와 경기 구리, 남양주 등 인근 지역에 임차 주택을 구하지 못한 수요가 하남으로 유입됐을 가능성과 셔틀버스를 통해 출퇴근이 가능한 반도체 기업 종사자의 매수가 가격에 일부 반영됐을 것이란 분석이 나온다.한편 세제 개편안 이후 하락세로 돌아선 강남 3구의 약세는 여전했다. 강남구는 -0.42%로 전주보다 0.06%p, 서초구는 -0.37%로 전주보다 0.11%p 각각 더 내림 폭을 키우며 7주 연속 하락했다. 송파구도 -0.14% 변동률로 3주 연속 하락세를 이어갔다. 한강벨트 지역은 용산구(0.02%)와 마포구(0.06%), 동작구(0.11%)도 상승률이 낮아졌다.허백윤 기자