2030년까지 공적주택 119만채 푼다… 주택 10% 장기임대 시대

국토부 ‘주거안정플랜’ 발표

이미지 확대 신규 택지 지정된 왕곡동 국토교통부가 21일 경기 고양시 대장동과 의왕시 오전동·왕곡동 일대를 신규 공공주택지구로 지정하고 2만 3000가구의 주택을 공급한다고 밝혔다. 사진은 1만 4000가구가 들어설 의왕시 왕곡동 일대 모습.

연합뉴스

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세줄 요약 공적주택 119만가구 공급 계획 발표

장기 공공임대 비중 10%로 확대 목표

수도권 77% 집중, 보편형 임대 도입

2026-09-22 8면

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정부가 공공 분양·임대주택 등 공적 주택을 2030년까지 매년 24만 가구씩 총 119만 가구를 공급한다. 청년·신혼부부와 주거 취약계층 등 다양한 수요층을 위해 다양한 면적을 갖춘 ‘보편형 공공임대’를 도입해 주거 만족도를 높여 나갈 계획이다.국토교통부는 21일 이런 내용의 ‘주거안정플랜’을 발표했다. 먼저 2030년까지 공급할 공적 주택 119만 가구의 77%인 92만 가구를 수도권에 집중적으로 공급한다. 119만 가구는 2024년 기준 국내 전체 임차 가구 871만 7000가구의 13.6%에 해당하는 물량이다.119만 가구에는 공공택지에 짓는 건설형 임대 35만 가구, 도심 공급 속도가 빠른 매입 임대 31만 3000가구, 기존 민간 주택을 활용하는 전세 임대 23만 가구, 공공지원 민간 임대 5만 2000가구 등이 포함된다. 올해 4분기부터 내년 말까지 전국에 약 15만 가구 입주가 가능할 전망이다. 이 중 수도권 물량이 3분의 2인 10만 가구에 이를 예정이어서 수도권 전월세 시장 안정에 도움이 될 것으로 보인다.이번 계획을 통해 10년 이상 거주 가능한 장기 공공임대주택은 2024년 193만 1000가구에서 2030년 250만 가구 이상으로 늘어난다. 2030년 전체 주택 수 대비 장기 공공임대주택 비율은 10%로 확대된다. 김이탁 1차관은 “장기임대가 10% 이상인 건 경제협력개발기구(OECD) 수준을 초월하는 것”이라고 설명했다.공공임대의 수요층도 넓힌다. 역세권·도심에 면적이 넓고 고급 마감재를 이용한 ‘보편형 공공임대주택’을 19만 가구 공급해 중산층과 무주택 청년·신혼부부 등 다양한 계층이 입주할 수 있도록 한다. 무주택 실수요자의 ‘내 집 마련’ 기회를 확대하기 위한 공공분양 물량은 2030년까지 24만 3000가구를 공급한다. 이 중 수도권 물량은 21만 1000가구에 이른다.국토부 관계자는 “연평균으로 4만 9000가구가 공급되는 것으로 최근 5년 연평균인 2만 1000가구의 2배가 넘는 규모”라고 설명했다.생애주기별 맞춤형 주거 지원도 확대한다. 대학생 등 미혼 청년에게 24만 3000가구, 신혼 가구에는 32만 8000가구를 배정한다. 고령자를 대상으로는 5만 4000가구를 공급한다.한편 국토부는 이날 경기 고양시 대장동 일원과 의왕시 오전동, 왕곡동 일원을 신규 공공주택지구로 지정했다. 고양 대곡지식융합지구는 약 199만 4000㎡ 규모로 9400가구가 공급된다. 일산신도시와 고양창릉·화정지구에 인접해 생활 인프라가 갖춰져 있고, 5개 철도 노선이 지나는 대곡역과 수도권 제1순환고속도로·자유로 등 주요 교통망 접근성이 뛰어나다.의왕 오전왕곡지구는 약 187만 6000㎡에 1만 4000가구 규모로 조성된다. 인근에 의왕군포안산 신도시와 의왕고천지구와 의왕백운밸리가 있다. 2029년 개통 예정인 인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(가칭)이 지구에서 약 700ꏭ 거리에 들어설 예정이다. 2027년 하반기 지구계획 승인을 거쳐 이르면 2029년 첫 주택 착공에 들어간다. 목표 입주 시점은 2035년이다.세종 조중헌 기자