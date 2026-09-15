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두물머리 옆 한강 조망… 양평 양서고 인접

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허백윤 기자
허백윤 기자
수정 2026-09-15 00:47
입력 2026-09-15 00:38

쌍용건설

쌍용 더 플래티넘 한강
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쌍용건설 ‘쌍용 더 플래티넘 한강’ 합성 이미지. 단지 앞에 양수초·중이 있으며, 전원 기숙사 생활을 하는 양서고도 도보권에 있다. 쌍용건설 제공
쌍용건설 ‘쌍용 더 플래티넘 한강’ 합성 이미지. 단지 앞에 양수초·중이 있으며, 전원 기숙사 생활을 하는 양서고도 도보권에 있다.
쌍용건설 제공


쌍용건설은 다음달 경기 양평군 양서면 용담리 일원에 ‘쌍용 더 플래티넘 한강’을 분양한다.

단지는 양서면 용담리 212-3번지 일원에 지하 2층~지상 최고 19층, 6개동, 총 333가구 규모로 조성된다.

경의중앙선 양수역이 가깝고, 급행열차를 이용하면 서울 왕십리역과 청량리역까지 30분대에 이동할 수 있다. ﻿향후 9호선 5단계 연장 사업이 추진되면 환승을 통한 잠실·강남 접근성도 개선될 전망이다.

차량으로 약 15분 거리에는 스타필드 하남을 비롯해 신세계백화점, 이마트 트레이더스 등 대형 쇼핑시설이 자리 잡고 있다.

단지 앞에는 양수초·중이 있으며, 전원 기숙사 생활을 하는 양서고도 도보권에 있다. 양서고는 농어촌특별전형 지원 대상 학교로, 대학별 전형 요건을 충족할 경우 해당 전형을 활용할 수 있다.

자연환경도 돋보인다. 남한강과 북한강이 만나는 지점에 있어 일부 가구에서는 두 강을 동시에 조망할 수 있다. 유엔관광기구가 선정한 2025 최우수 관광마을 ‘두물머리’와 경기도 제1호 지방정원 ‘세미원’, 양서문화체육공원 등도 가깝다.


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단지는 유리난간과 한강 파노라마 조망 설계를 적용해 세대 내 개방감을 높였다. 피트니스센터와 실내 골프연습장 등의 커뮤니티 시설이 들어선다.﻿

허백윤 기자
세줄 요약
  • 양평 양서면 ‘쌍용 더 플래티넘 한강’ 분양
  • 지하 2층~지상 19층, 333가구 규모 조성
  • 양수역·양서고 인접, 한강 조망 강점
2026-09-15 23면
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