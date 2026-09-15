부천 상동역 코앞… 관리형 특화 독서실 도입

롯데건설

이미지 확대 롯데건설 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’ 투시도. 지하철 7호선 상동역 1번 출구와 가까운 초역세권 입지를 갖췄다.

롯데건설 제공

세줄 요약 상동역 초역세권 1859가구 대단지 분양

단지 내 관리형 독서실 도입으로 교육 특화

학원가·학교·생활 인프라·GTX 호재

2026-09-15 23면

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롯데건설이 경기 부천시 원미구 상동 540-1번지 일원에 조성하는 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’를 분양 중이다. ﻿지하 8층~지상 49층, 7개 동, 전용면적 84~192㎡, 총 1859가구 규모의 대단지로 조성된다.단지는 지하철 7호선 상동역 1번 출구를 가까이에서 이용할 수 있는 초역세권 입지를 갖췄다. 차량으로는 중동IC를 통해 수도권제1순환고속도로와 경인고속도로에 진입할 수 있으며 부천터미널 소풍도 인접해 있다.부천종합운동장역에는 GTX-B 노선이 2031년 개통을 목표로 추진되고 있으며 GTX-D 노선도 계획돼 있다.교육환경도 갖췄다. 상일초와 상일중을 도보로 통학할 수 있고 상원초·상일고·상원고 등이 가깝다. 특히 약 200개의 학원이 밀집한 상동역 일대 학원가를 걸어서 이용할 수 있다. 단지 내에는 ﻿에듀테크 전문기업 아토스터디가 운영하는 프리미엄 관리형 독서실 ‘그린램프 라이브러리’가 도입될 예정이다.생활 인프라로는 현대백화점 중동점, ﻿롯데백화점 중동점, 부천터미널 소풍, 순천향대학교 부천병원, 부천시청 등이 인접했다. 상동호수공원과 부천중앙공원, 안중근공원, 계남공원 등 녹지공간도 가﻿깝다.계약금은 분양가의 5%로 책정됐으며 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용된다. ﻿하종훈 기자