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경기도, 광주역세권 청년혁신타운 통합공공임대 준공…14년까지 거주 가능

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안승순 기자
수정 2026-08-30 09:35
입력 2026-08-30 09:35
세줄 요약
  • 경기광주역 인근 청년혁신타운 316세대 준공
  • 청년·신혼부부·고령자 무주택자 입주 대상
  • 소득별 임대료 차등, 자녀가구 14년 거주
청년·신혼부부·고령자 등 무주택자 대상, 소득에 따라 임대료 차등

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‘광주역세권 청년혁신타운 통합공공임대주택’ 조감도
‘광주역세권 청년혁신타운 통합공공임대주택’ 조감도


경기도와 경기주택도시공사(GH)는 경기광주역 인근에 조성한 ‘광주역세권 청년혁신타운 통합공공임대주택’ 316세대가 31일 준공한다고 밝혔다.

광주역세권 청년혁신타운은 광주시 역동 경강선 경기광주역 인근에 지하 3층~지상 24층, 4개 동 규모로 조성됐다. 2개 동에는 통합공공임대주택 316세대가 입주하고, 나머지 2개 동은 지식산업센터인 ‘GH biz＆경기광주역’으로 들어선다.

이곳은 청년과 중소기업 근로자 등이 주거와 일자리를 가까운 곳에서 해결할 수 있도록 해 청년층의 주거 부담을 줄이고 지역 내 정착을 지원하는 취지로 조성됐다.

통합공공임대주택은 청년과 신혼부부, 고령자 등 다양한 계층이 입주할 수 있는 공공임대주택으로, 입주자의 소득 수준에 따라 임대료를 차등 적용한다. 최대 거주기간은 10년이며 자녀가 있는 가구는 14년까지 거주할 수 있다.

안승순 기자
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