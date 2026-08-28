곧 이사 철인데…9월 새 아파트 입주 물량은 6년 만에 최저 수준

9월 전국 1만 4174가구 입주…연중 최저

수도권 입주 물량, 8월보다 24% 감소

이미지 확대 24일 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 2026.8.24 이지훈 기자

세줄 요약 9월 전국 입주 물량 1만4174가구로 최저

수도권 9514가구·지방 4660가구로 감소

이사철 맞물려 전월세 변동성 확대 전망

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가을 이사 철이 본격화하는 다음 달 전국의 새 아파트 입주 물량은 연중 최저치를 기록할 것이란 전망이 나왔다.28일 부동산114 조사에 따르면 다음 달 전국의 새 아파트 입주 예정 물량은 총 1만 4174가구로, 올해 들어 가장 적은 물량으로 집계됐다. 월간 기준으로 2021년 4월(1만 3354가구) 이후 6년 5개월 만에 최저 수준이기도 하다.지난해 같은 기간(1만 5120가구)보다는 6% 줄어들었고 8월(2만 390가구) 대비로는 30%나 감소한다.수도권 입주 물량은 9514가구로 지난해 같은 달(7763가구)보다 23% 늘어나지만 8월(1만 2488가구)보다는 24% 줄어든다.서울의 입주 물량은 3438가구, 경기도는 5950가구, 인천은 126가구에 그친다.수도권에서는 서울 서초구 방배동 디에이치방배(3064가구)가 다음 달 입주를 시작하고 경기 부천시 소사구 송내동 송내역푸르지오센트비엔(1045가구), 경기 의정부시 신곡동 e편한세상신곡시그니처뷰(815가구) 등도 입주한다.지방의 입주 예정 물량은 총 4660가구로 지난해 같은 기간(7357가구) 대비 37% 줄어들 전망이다. 부산과 대구, 대전, 울산 등 주요 광역시의 아파트 공급이 위축된 영향으로 풀이된다.부동산114 관계자는 “9월부터 가을 이사 철에 진입하는 만큼 아파트 입주 물량에 연동되는 임대차 가격의 민감도가 과거보다 커질 것”이라며 “특히 수도권과 지방을 불문하고 전국적으로 전월세 가격 양상이 불안해진 상황에서 입주 물량이 사실상 0의 수준에 가까운 도시에서는 주거비 변동성이 커질 수 있다”고 설명했다.허백윤 기자