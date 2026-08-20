“전세 가구, 자가보다 둘째 출산 가능성 16.3% 낮다”

주거 형태와 추가출산 영향 확인

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세줄 요약 전세 가구, 자가보다 추가 출산 가능성 낮음

첫째 출산 여성 1079명 추적한 패널 분석

주거 불안과 이사 부담이 영향 가능성

2026-08-21 B1면

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전세 사는 가구가 자가 가구보다 첫째 아이를 낳은 뒤 둘째 이상을 추가로 출산할 가능성이 16.3% 낮다는 분석이 나왔다.20일 한국부동산원 부동산연구원이 발간한 ‘부동산분석’에 실린 한국여성정책연구원의 ‘주택점유형태와 주거비가 추가출산에 미치는 영향’ 연구에 따르면 높은 주거 불안이 아이를 한 명 둔 가구의 둘째 고민에 영향을 줄 수 있다.연구진은 한국여성정책연구원의 여성가족패널 1~9차년도 자료를 활용해 2007년 이후 첫째 아이를 출산한 여성 1079명을 분석했다. 이 가운데 454명(42.1%)이 이후 자녀를 추가로 낳았다. 또 첫째와 둘째 출산 사이의 기간은 평균 34.1개월이었다.연구진은 연령과 학력, 경제활동 여부, 가구소득, 금융자산과 부채 등 다른 조건을 통제한 뒤 주거 형태에 따라 추가 출산 여부가 얼마나 달라지는지 비교했다. 자가 가구를 기준으로 전세 가구의 ‘추가출산 이행위험비’는 0.837로 나타났다. 자가 가구의 추가 출산 정도를 100으로 보면 전세 가구는 83.7 수준이라는 의미다. 즉, 전세 가구가 자가 가구보다 첫째 출산 후 또 자녀를 출산할 상대적 가능성이 16.3% 낮았다는 의미다. 월세 가구도 자가보다 15.1%, 무상 거주 등 기타 가구는 19.3% 낮은 방향성을 보여 전세와 크게 다르지 않은 결과를 보였다.자가 가구는 임차 가구보다 이사 가능성이 낮고 장기간 안정적으로 살 수 있다는 점에서 추가 출산에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.하종훈 기자