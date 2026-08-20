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[포토] 국토교통부 장관-서울시장 주택공급 회동

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수정 2026-08-20 11:01
입력 2026-08-20 11:01
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김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 만나 주택 공급 관련 현안 논의를 위한 회동에 돌입했다.
고찬양 서울시의원, 까치산·화곡중앙시장 활성화 지원… ‘상권에 활력 더한다’
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이번 만남은 최근 정부가 검토 중인 용산공원 부지 활용 주택 공급 방안을 두고 양 기관 간의 팽팽한 이견 속에서 성사되어 큰 관심을 모으고 있다.

온라인뉴스부
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