쌍령공원 품은 대단지… ‘계약금 5%’ 부담 낮춰

롯데건설

경기광주역 롯데캐슬 시그니처

이미지 확대 롯데건설이 경기도 광주시 양벌동 일원에 분양 중인 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 1단지 조감도.

롯데건설 제공

2026-08-18 16면

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롯데건설이 경기도 광주시 양벌동 일원에 건립되는 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 1단지를 분양 중이다. 지하 7층~지상 최고 32층, 7개동, 전용면적 59~260㎡, 1077세대 대단지로 조성된다. 수요자의 초기 자금 부담을 덜어주기 위해 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제 혜택을 제공하며, 입주는 2030년 10월 예정이다.단지가 들어서는 경기광주역 일대는 풍부한 개발 호재로 미래가치가 높다. 수서역까지 2정거장 만에 연결되는 ‘수서~광주선’이 올해 착공을 앞두고 있으며, GTX-D 노선과 약 48만㎡ 규모의 역세권 복합개발사업이 추진 중이다. 이를 통해 강남권 접근성이 획기적으로 개선되고 주거 편의성도 한층 높아질 전망이다.롯데캐슬 브랜드에 걸맞은 차별화된 특화 설계도 돋보인다. 아파트 지하에 세대별 전용창고를 마련해 수납 편의를 높였고, 고품격 사우나와 피트니스클럽 등 커뮤니티 시설이 들어선다.특히 프리츠커상 수상자인 리차드 마이어가 설계에 참여한 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원을 품어 쾌적한 웰빙 주거 환경을 누릴 수 있으며, 단지 인근의 풍부한 녹지 조망을 통해 일상 속에서 자연을 온전히 누리는 힐링 라이프가 가능하다.하종훈 기자