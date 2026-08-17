‘더블 초역세권·특화 설계’ 랜드마크 대단지

DL이앤씨

부천 어반스퀘어

이미지 확대 DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에서 분양 중인 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’의 메인 투시도.

DL이앤씨 제공

2026-08-18 16면

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DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에서 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’를 분양 중이다.소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 3층~지상 38층, 13개동, 총 1649가구 규모의 랜드마크 대단지로 조성된다. 이 가운데 전용면적 59~84㎡, 897가구가 일반분양 물량이다. 단지는 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 바로 앞에 위치한 더블 초역세권 입지를 갖춰 마곡·구로 등 G밸리는 물론 서울 주요 업무지구까지 편리하게 이동할 수 있다.단지 내부는 e편한세상만의 차별화된 특화 설계가 적용돼 주거 가치를 높였다. 온탕과 건식 사우나, 실내 스크린 골프연습장 등 고품격 웰니스 커뮤니티시설을 비롯해 단지 중앙의 ‘드포엠 파크’와 미세먼지 저감 식재가 어우러진 조경 시설이 도입된다. 또한 스마트 공기제어 시스템 등 입주민의 주거 편의성을 극대화했다.풍부한 개발 호재와 우수한 금융 혜택도 눈길을 끈다. 소사역 KTX-이음 정차 추진과 GTX-B노선(2031년 개통 예정) 호재가 맞물려 향후 경기 서남권 교통 허브로 자리매김할 전망이다. 비규제지역으로 LTV 최대 70%가 적용되며, 계약금 1차 1000만원 정액제와 중도금 이자 후불제가 제공된다. 입주 예정 시기는 2029년 10월이다.허백윤 기자