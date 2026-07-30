아산시, 풍기역 지구 체비지 52필지 매각

세줄 요약 풍기역 지구 체비지 52필지 매각 발표

단독·준주거·상업·업무·종교용지 포함

임대주택용지 A1블록, 860세대 공급 가능

이미지 확대 충남 아산시 풍기역 지구 조감도. 시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 아산시는 풍기역 지구 정주 기반 조성 등을 위한 체비지 총 52필지를 매각한다고 30일 밝혔다.매각 대상은 단독주택용지 25필지, 준주거용지 9필지, 상업용지 12필지, 업무용지 5필지, 종교시설용지 1필지다.풍기역지구 내 임대주택용지 A1블록도 함께 매각 대상에 포함됐다. 부지는 3만 1896㎡ 규모로 총 860세대 공급이 가능하다.입찰 등록 기간은 8월 14일까지며, 개찰은 8월 18일 진행된다.시 관계자는 “풍기역 지구는 우수한 교통 여건과 높은 개발 잠재력을 갖춘 지역”이라며 “체비지 매각은 시의 자족 기능을 강화하고 미래 성장 기반 확충에 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.아산 이종익 기자