부동산원 새 비전 선포… “공정한 시장 질서와 주거안정 뒷받침”

주택공급·AI 전환 조직 신설

이미지 확대 이헌욱 한국부동산원 원장

2026-07-22 B4면

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한국부동산원은 전날 대구 본사에서 임직원들이 참석한 가운데 ‘공정한 시장 질서와 국민 주거 안정을 실현하는 부동산 정책 인프라 기관’을 새 비전으로 선포했다고 21일 밝혔다.이날 발표된 새로운 비전에는 국민이 신뢰할 수 있는 부동산 시장 조성을 위해 부동산원이 시장의 공정한 감시자 역할을 맡고 데이터 조사·분석 역량을 바탕으로 정부 정책을 뒷받침하는 인프라 기관으로 도약하겠다는 구조적 전환의 의미가 담겼다고 부동산원은 설명했다. 안정적인 주거 환경 제공이 곧 민생의 출발이자 헌법이 규정한 국가의 책무라는 인식도 반영했다. 부동산원은 이를 실현하기 위해 지난 1일 정부의 주택 공급 확대 기조에 맞춘 ‘주택공급지원본부’와 인공지능(AI) 중심 기관으로 선도적 역할을 할 ‘AX 추진본부’ 등을 신설하는 등 조직 개편도 단행했다.이헌욱 부동산원 원장은 “앞으로 부동산원은 부동산 시장의 안정과 질서를 유지하고 부동산 소비자 권익 보호 및 부동산 산업 발전을 위해 국가 부동산 문제의 해결책을 제시하는 정책 인프라 기관으로 도약하겠다”고 말했다.허백윤 기자