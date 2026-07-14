검단신도시 첫 ‘더샵’ 브랜드… 4억대 대단지

포스코이앤씨



더샵 검단레이크파크

이미지 확대 포스코이앤씨가 인천 검단신도시에 공급하는 ‘더샵 검단레이크파크’ 조감도.

포스코이앤씨 제공

2026-07-14 17면

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포스코이앤씨가 인천 검단신도시에 공급하는 ‘더샵 검단레이크파크’가 브랜드 상징성과 뛰어난 입지 여건으로 주목받고 있다.단지는 인천 검단신도시 22·23블록에 지하 3층~지상 29층, 26개동, 전용면적 59·84㎡, 총 2857세대 대규모로 조성된다. 검단신도시에서 처음으로 선보이는 ‘더샵’ 브랜드 단지로 분양가상한제가 적용돼 4억원대부터 공급되면서 실수요자들의 가격 경쟁력을 확보했다. 특히 전체의 약 46.8%를 수요자 선호도 높은 59㎡ 중소형 평면으로 구성한 것이 특징이다.입지적 가치도 높다. 단지는 공원과 생활·업무시설이 결합된 자족형 주거환경인 ‘워라밸빌리지’ 중심에 위치한다. 중앙호수공원 예정부지와 나진포천이 인접해 쾌적한 수변 조망을 누릴 수 있다. 교통망 역시 인천2호선 완정역과 인천1호선 검단호수공원역(예정)을 도보권에 둔 더블역세권이며, 향후 서울5호선 연장과 GTX-D 노선 등 광역 교통망 확충에 따른 수혜도 기대된다. 또 세대 내부에는 청정환기 시스템과 스마트홈 기술이 적용된다.포스코이앤씨 관계자는 “검단신도시 첫 더샵 브랜드 단지인 만큼 차별화된 설계와 탁월한 입지를 바탕으로 지역을 대표하는 주거 단지로 자리매김할 것”이라고 전했다.허백윤 기자