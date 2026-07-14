초·중·고 ‘도보 1분’ 학세권… 조경 면적 37%

대우건설



동래 푸르지오 에듀포레

이미지 확대 대우건설이 부산 동래구 안락동 1230번지 일원에 조성하는 ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 석경 투시도.

대우건설 제공

세줄 요약 안락1구역 재건축, 1481가구 대단지 분양

혜화초·충렬초중고 인접, 도보 통학 강점

37% 조경 공원형 설계, 첨단 시스템 적용

2026-07-14 17면

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대우건설이 부산 동래구 안락동 1230번지 일원에 조성하는 ‘동래 푸르지오 에듀포레’가 선착순 동·호 지정 분양을 진행 중이다. 안락1구역 재건축 사업을 통해 들어서는 이 단지는 지하 3층~지상 최고 38층, 12개동, 1481가구 규모다. 이 중 일반분양 물량은 전용면적 74~84㎡ 474가구다.이 단지의 최대 강점은 ‘원스톱 학세권’이다. 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등 명문 학군이 밀집해 있어 자녀들의 도보 통학이 가능하다. 여기에 사직동의 학원가와 센텀시티의 쇼핑·문화 인프라를 동시에 누리는 더블 생활권 입지를 갖췄다.상품성도 랜드마크급이다. 전체 대지의 37%를 조경 공간으로 할애한 공원형 단지로 설계됐으며, 세대별 전용 지하 창고 제공, 시스템 이중창, 유리 난간 등 차별화된 설계를 도입했다.주거 편의를 위한 첨단 시스템도 눈에 띈다. 원패스 시스템, 주차유도 시스템, 고화질 CCTV 등이 적용돼 입주민의 안전과 편의를 높였다. 인근에는 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 대형 마트와 동래봉생병원 등 의료시설이 위치해 생활 인프라가 풍부하다.교통망으로는 원동 IC와 동해선 이용이 편리하며, 입주 예정일은 2030년 3월이다. 견본주택은 부산 해운대구 우동에 마련돼 있다.하종훈 기자