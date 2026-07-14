시흥대야역 역세권에 ‘올인원’ 인프라까지

현대엔지니어링



힐스테이트 시흥더클래스

이미지 확대 힐스테이트 시흥더클래스‘ 투시도. 교통과 교육, 상업시설, 공원 등 생활 인프라를 두루 갖춘 완성형 생활권 아파트로 주목받고 있다.

현대엔지니어링 제공

세줄 요약 시흥대야역 역세권, 광역교통망 확충 기대

교통·교육·상업·공원 인프라 집약

430가구 규모, 남향·4베이 설계 적용

2026-07-14 16면

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교통과 교육, 상업시설, 공원 등 생활 인프라를 두루 갖춘 완성형 생활권 아파트가 부동산 시장에서 주목받고 있다.이 같은 흐름 속에 현대엔지니어링이 경기 시흥시 대야동에서 분양 중인 ‘힐스테이트 시흥더클래스’가 완성형 생활권 입지를 갖춘 신규 분양 단지로 눈길을 끈다. 단지는 서해선 시흥대야역을 걸어서 이용할 수 있는 역세권 아파트로, 향후 월곶판교선, 신안산선, GTX-B(예정) 등 광역교통망 확충이 기대된다.롯데마트와 스타필드시티, 신천연합병원 등이 가깝고 은계호수공원, 소래산산림욕장 등의 여가시설을 이용하기 편리하다. 대야초, 대흥중, 소래고 등의 학교도 인접했다. 특히 인근 은계지구 내에는 과학계열 특수목적고인 시흥과학고가 2029년 개교할 예정이다﻿.단지는 지하 2층~지상 27층, 5개동, 전용면적 74·84㎡, 총 430가구 규모로 지어진다. 남향 위주 배치와 4베이 판상형 설계, 다양한 수납공간을 적용했으며 피트니스센터, 골프연습장, 작은도서관 등 커뮤니티 시설이 마련된다. 입주민 취향에 맞춘 선택형 평면과 고급 마감재도 적용될 예정이다.단지 곳곳에는 녹음을 느낄 수 있는 경관 숲과 다양한 문화 활동이 가능한 열린 테마 공간이 조성된다.하종훈 기자