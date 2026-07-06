아파트에서 밀려나는 임차인들

아파트 전월세 거래 7.2% 감소

빌라 등 비아파트는 11.5% 증가

2026-07-06 B3면

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올해 들어 아파트 전월세 거래가 감소한 반면 빌라 등 비아파트 전월세 거래는 늘어났다. 전세 물건 부족과 가격 상승, 대출 규제 부담이 겹치며 임차인들이 상대적으로 저렴한 비아파트로 밀려나는 것으로 보인다.5일 국토교통부 주택통계에 따르면 올해 1∼5월 전국 주택 전월세 거래량은 123만 614건으로 지난해 같은 기간(119만 9105건)보다 2.6% 증가했다. 아파트 전월세 거래량은 52만 8858건으로 전년 동기보다 7.2% 감소했지만, 빌라(연립·다세대)·단독 등 비아파트 거래는 70만 1756건으로 11.5% 늘었다. 서울 아파트 전월세 거래는 12만 8051건에서 11만 9722건으로 6.5% 준 반면 비아파트 전월세 거래는 24만 4369건에서 25만 9853건으로 6.3% 증가했다.아파트 전월세 거래 감소는 신규 입주 물량 감소, 토지거래허가구역 확대, 다주택자 매도 영향 등으로 신규 전세 물건이 줄었기 때문으로 분석된다. 서울 아파트 전월세 매물도 감소세다. 부동산 플랫폼 아실 집계에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전월세 물건은 3만 7551건으로 2년 전보다 14.5% 줄었다.가격 부담도 커졌다. 국토교통부에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트의 신규 전세 평균 보증금은 6억 5875만원으로 2년 전 5억 5377만원보다 19.1% 올랐다. 반면 연립·다세대 신규 전세 평균 보증금은 올해 2억 3764만원으로 2년 전 2억 2800만원과 큰 차이가 없었다. ﻿보증금 인상분을 월세로 돌리는 ‘월세화’도 가속화되고 있다. 올해 1∼5월 서울 아파트 월세 비중은 51.3%로 지난해 같은 기간(44.0%)보다 7.3%포인트 상승하며 처음으로 절반을 넘어섰다. 비아파트 월세 비중도 78.4%로 높아졌다.하종훈 기자