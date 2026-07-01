의왕 백운밸리 리젠시빌 란트, ‘최대 2억 저렴’ 청약 시작됐다

인근 전세 보증금 시세보다 낮아

강남까지 차량으로 30분대 진입

이미지 확대 ‘의왕 백운밸리 리젠시빌 란트’ 투시도

세줄 요약 청약 시작, 1~2일 접수 진행

전세 시세 대비 최대 2억원 저렴

최장 10년 거주 공공지원 민간임대

2026-07-01 B3면

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리젠시빌주택과 리젠시빌건설이 경기 의왕시에 공급하는 ‘의왕 백운밸리 리젠시빌 란트’가 1일부터 청약 신청을 받는다. ﻿전월세 시장의 불안정이 계속되는 가운데 주변 신축 단지 시세보다 낮은 보증금으로 최장 10년간 거주할 수 있는 공공지원 민긴임대 단지라 수요자들의 관심이 이어지고 있다.30일 리젠시빌주택과 리젠시빌건설에 따르면 지난 26일 개관한 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트의 견본주택에 주말 동안 7000여명이 방문하며 높은 관심을 보였다. ﻿단지는 경기 의왕시 학의동 일원에 지하 3층~지상 16층, 6개 동, 414가구로 조성된다. 전용면적 59·74㎡ 등 선호도가 높은 중소형으로 꾸려진다.일반공급 기준 임대보증금은 전용 59㎡가 4억 7900만원~5억 1000만원, 전용 74㎡는 5억 7400만원~5억 8100만원 선이다. ﻿분양 관계자는 “인근 단지들의 전세 보증금 시세(7억~8억원)보다 최대 2억원 이상 저렴한 수준”이라고 전했다.공공지원 민간임대 아파트의 임대료 상승률은 연 5% 이내로 제한되고 거주 기간 동안 취득세나 재산세 등 보유세 부담이 발생하지 않는다.해당 단지는 청계IC와 인접해 과천봉담도시고속화도로를 통해 강남권까지 차량으로 약 30분대로 진입할 수 있다. 롯데프리미엄아울렛 의왕점이 가깝고 향후 종합병원 개원도 예정돼 있다. 청약 접수는 7월 1일과 2일에 진행된다. ﻿당첨자 발표는 7일에, 정당 계약은 14일부터 16일까지 이뤄진다. 견본주택은 의왕시 학의동 1181번지에 마련됐고, 입주는 2029년 5월 예정이다.허백윤 기자