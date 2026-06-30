“강남은 전세 주고 강북으로”… 자산가들 ‘파크로쉬 서울원’에 몰린다

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‘서울 강남구 대치동의 고급 아파트에 거주하는 사업가 A씨(56세)는 최근 강남 주택을 처분하는 대신 전세를 주고 서울 강북권의 신흥 중심지 ‘파크로쉬 서울원’으로 이주를 결정했다. 강남의 자산 가치는 안정적으로 지키면서 실거주 환경은 최고급 호텔식 서비스가 보장되는 신축으로 업그레이드하겠다는 전략이다.’최근 자산가들 사이에서 이처럼 재테크와 삶의 질을 동시에 잡는 주거 이동 트렌드가 확산하고 있다고 30일 밝혔다. 그 중심에 선 ‘파크로쉬 서울원’은 HDC현대산업개발이 광운대역세권 개발을 통해 선보이는 하이엔드 주거 상품이다. 연령 제한이 있는 기존 시니어 레지던스와 달리 누구나 입주할 수 있어 차별성을 더했다.이 단지는 5성급 호텔 운영 노하우를 접목한 컨시어지 서비스와 호텔식 다이닝을 매일 제공한다. 프리미엄 피트니스 ‘초이스바이반트’와 연계한 맞춤형 헬스케어는 물론 서울아산병원·노원을지대병원과의 협약을 통한 체계적인 의료 지원 시스템도 갖췄다. 자산관리 및 상속·증여 등 전문가의 세무 금융 솔루션까지 원스톱으로 지원된다. 단지 안팎은 독립적인 숲길 산책로를 비롯한 차별화된 테마 조경으로 둘러싸여 있으며, 프라이빗 다이닝룸과 스포츠라운지 등 최고급 커뮤니티 시설이 마련된다.‘파크로쉬 서울원’은 지하 3층~지상 최고 49층, 2개 동, 전용면적 70~80㎡, 총 768가구 규모다. 청약 접수는 지난 29일부터 오늘까지 이틀간 공식 홈페이지에서 진행되며 청약통장 및 청약예치금 없이 만19세 이상 누구나 신청할 수 있다.박영주 기자