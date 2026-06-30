호반써밋 풍무Ⅲ 660가구 분양… 2675가구 규모 브랜드타운 완성

새달 김포풍무역세권 마지막 공급
주거 중심의 환경… 안심 통학 설계
호반건설이 다음 달 김포풍무역세권 B4블록에 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’를 분양한다고 29일 밝혔다. 김포풍무역세권의 마지막 단지로, 앞서 B5·C5블록에 공급된 단지와 함께 총 2675가구 규모의 호반써밋 브랜드 타운을 완성하게 된다.
호반써밋 풍무Ⅲ는 경기 김포시 사우동 458번지 일원에 지하 2층~지상 29층, 총 660가구 규모로 조성된다. 실수요자 선호도가 높은 전용면적 59·84㎡로 구성됐고 분양가상한제가 적용된다. 김포풍무역세권은 김포골드라인 풍무역 일대 약 88만㎡ 면적에 주거시설과 상업·업무·의료·교육시설 등을 조성하는 도시개발사업이다. 기존 풍무동과 사우동의 생활 인프라와 새로 조성되는 역세권 환경을 동시에 누릴 수 있어 김포·검단권의 신흥주거지역으로 떠오르고 있다.
B4블록은 특히 김포풍무역세권에 조성되는 호반써밋 브랜드타운의 중심에 자리한다. 세 블록 가운데 초등학교와 유치원·중학교 부지와 가장 가깝고 상업용지와 직접 맞닿지 않은 주거 중심의 환경이라 특히 어린 자녀를 키우는 가정의 수요가 클 것으로 보인다.
교육 환경을 고려한 안심 통학로 특화 설계도 적용될 예정이다. B4블록과 B5블록 사이 약 300m 구간에는 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨, 프로젝터 등 안전시설을 강화한 통학로가 조성된다. 단지 인근에는 김포·검단권 최초의 대학병원이 될 ‘인하대 김포 메디컬캠퍼스’(2028년 착공 예정)가 추진되고 있다.
교통 여건도 김포골드라인 풍무역을 도보로 이용할 수 있어 김포공항역과 서울 강서·여의도로 이동이 편리하다. 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업으로 풍무역은 김포골드라인과 5호선이 교차하는 ‘더블 역세권’으로 거듭날 예정이다. 김포한강로와 김포대로를 비롯해 풍곡 IC(2026년 예정)와 영사정IC(2028년 목표) 등 도로 인프라는 더욱 확충될 전망이다. 호반써밋 풍무Ⅲ 견본주택은 김포시 사우동 547-8번지에 마련된다.
허백윤 기자
세줄 요약
- 김포풍무역세권 마지막 단지 분양 발표
- 660가구·전용 59·84㎡ 구성, 상한제 적용
- 2675가구 브랜드타운 완성 및 교통·교육 호재
2026-06-30 B3면
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