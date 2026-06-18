한 주 새 2% 뛴 동탄 집값… ‘반도체 벨트’ 규제지역 묶이나

올해 벌써 10% 올라 ‘전국 최고’

국민평형 22억 등 잇단 신고가

매물은 20% ‘뚝’… 계약 파기도

투기과열지구 등 요건 이미 충족

이미지 확대 동탄나루마을한화꿈에그린아파트. 서울신문DB

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세줄 요약 동탄 아파트값, 한 주 새 2.22% 급등

올해 누적 9.57% 상승, 전국 최고 기록

반도체 특수·GTX 효과에 매수세 확산

2026-06-19 B1면

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‘반도체 벨트’의 핵심 지역인 경기 화성시 동탄구 아파트 가격이 한 주 만에 2% 넘게 뛰면서 올해 들어서만 10%나 상승했다. ‘불장’으로 불릴 만큼 가파른 상승세에 정부와 경기도가 동탄을 비롯한 경기 남부 지역들을 규제지역으로 지정할 가능성이 부상하고 있다.15일 한국부동산원이 발표한 6월 셋째 주(6월 15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 화성시 동탄구의 아파트 매매가격지수 변동률은 2.22%로 지난주 상승률(1.98%)을 넘어섰다. 행정구역 개편으로 동탄만 따로 아파트값을 집계하기 시작한 지난 2월 이후 최고치이고 전국 시·군·구 중 가장 높은 상승률이다.동탄 아파트 가격지수 주간 상승률은 지난 4월 마지막 주에 0.20%를 시작으로 7주 연속 급격하게 상승했다. 특히 SK하이닉스에 이어 삼성전자도 노사 간에 대규모 성과급 지급을 타결짓자 지난달 0.30~0.40%대를 오가던 상승률은 이달 첫째 주 0.60%로 훌쩍 뛰었고 둘째 주에는 1.98%를 찍었다. 2월 둘째 주부터 집계된 동탄구의 올해 누적 상승률은 9.57%로 안양시 동안구(9.30%)를 제치고 전국 1위다. 올해 들어 용인 수지(9.03%), 안양 동안(9.30%), 광명(8.69%) 등의 가격 상승세도 가파르다.동탄 집값 급등의 가장 큰 이유는 역시 ‘반도체 특수’다. 동탄은 삼성전자와 SK하이닉스 셔틀버스 노선이 단지별로 매우 촘촘하게 있고 광역급행철도(GTX)로 서울 강남권 접근성도 좋은 편이다.여울동 동탄역롯데캐슬 전용면적 84㎡가 지난 4일 22억 5000만원에 거래되며 눈길을 끌었고, 청계동 동탄역 시범한화꿈에그린(17억 6000만원·6월 5일), 동탄역시범우남퍼스트빌(17억 3000만원·6월 2일), 동탄역시범호반써밋(15억원·6월 12일) 등 인근 단지 ‘국민 평형’이 잇따라 신고가에 거래된 뒤에도 2~3억원 더 높은 호가로 매물이 나와있다.외려 갑작스러운 상승 폭에 집주인들이 매물을 거둬들이는 경우도 적지 않다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 동탄 아파트 매물은 3891건으로 한 달 전(4856건)보다 19.9% 줄었다. 경기도에서 매물 감소폭이 가장 크다. 동탄의 한 공인중개사는 “계약금을 2배로 배상하고 계약을 파기하는 경우도 있다”며 “조금 더 뒀다가 몇억 올려받을 수 있을 것 같으니 위약금을 주는 게 더 나은 편”이라고 말했다. 또다른 공인중개사는 “이미 삼성전자와 SK하이닉스 직원들이 많이 살던 동네인데 젊은 연령대로 매수 문의가 확대되고 있다”고 전했다.이에 부동산 시장에서는 동탄을 비롯해 ‘반도체 벨트’ 주요 지역들이 조만간 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역 등 규제지역으로 묶일 가능성이 높다고 보고 있다. 규제지역으로 지정되면 주택담보대출비율(LTV)이 무주택은 70%에서 40%로 줄고, 유주택자는 대출이 아예 금지된다.아직 비규제지역인 동탄과 구리, 용인 기흥은 이미 규제지역 필수 지정 요건을 충족했다. 규제지역 지정 조건은 조정대상지역의 경우 직전 3개월 주택가격 상승률이 해당 시도 소비자 물가 상승률의 1.3배를 초과해야 하고, 투기과열지구는 1.5배 초과한 경우다. 지난 3~5월 경기도의 소비자물가 상승률(1.38%)을 감안할 때 집값 상승률이 1.79% 이상이면 조정대상지역, 2.06% 이상이면 투기과열지구의 지정 대상 요건이 된다. 역시 반도체 벨트로 묶이는 용인 기흥(5.99%), 수원 영통(5.72%)과 서울 접근성이 좋은 구리도 올해 7.52% 상승 폭을 기록하는 등 아파트값이 크게 오르고 있다.허백윤 기자