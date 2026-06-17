호반건설, 신규 협력업체 공개 모집

공종 73개·자재 46개 업체 대상

30일까지 접수… 8월 개별 통보

이미지 확대 호반건설이 지난 3월 서울 서초구 본사 사옥에서 주요 협력사 관계자들과 간담회를 진행하고 있다. 호반건설은 우수 협력업체 발굴 및 상호 협력 강화를 위한 2026년 신규 협력업체를 모집한다.

호반건설 제공

세줄 요약 2026년 신규 협력업체 공개 모집

외주 73개 공종·자재 46개 품목 대상

30일까지 접수, 8월 중 결과 통보

2026-06-17 23면

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호반건설이 우수 협력업체를 발굴하고 상호 협력을 강화하기 위해 2026년 신규 협력업체를 모집한다고 16일 밝혔다.회사의 지속 가능한 성장을 도모하고 협력업체와의 상생으로 경쟁력을 강화하기 위한 것이다.모집 분야는 외주 부문에서 토공사, 조적공사 등 73개 공종이 대상이며 자재 부문은 단열재, 타일 등 46개 품목이다. 세부 모집 사항은 호반건설 홈페이지(B2B)를 통해 확인 가능하고, 신청 방법은 공고 내 등록 신청서를 작성 후 접수하면 된다. 접수는 이달 30일까지 가능하며 호반건설은 검토 및 심사를 통해 8월 중 최종 결과를 개별 통보할 예정이다.지원 자격 요건으로는 모집공고일 기준 전문건설면허를 5년 이상 보유하고 있으며, 2025년도 재무제표가 반영된 신용평가서 및 안전평가서(이크레더블, 나이스디앤비, 한국평가데이터 중 한 곳)를 보유하고 있어야 한다. 또한 대형 건설사 공사 수행 실적이 있는 업체를 우대한다.문갑 호반건설 경영부문대표는 “신뢰를 바탕으로 한 상생 파트너십은 호반건설이 변함없이 추구하는 가치”라며 “이번 모집을 통해 역량 있는 기업들과 새로운 협력 관계를 구축하고, 함께 성장하는 건설 생태계를 만들어 가겠다”고 밝혔다.하종훈 기자