장위동 ‘초품아’ 대단지… 로열층 당첨 확률↑

대우건설

장위 푸르지오 마크원

이미지 확대 ‘장위 푸르지오 마크원’은 일반분양 상당수가 5층 이상에 분포돼 로열층 당첨 확률이 높은 편이다. 사진은 단지 투시도.

대우건설 제공

세줄 요약 장위뉴타운 10구역, 1931가구 대단지 분양

일반분양 1032가구, 5층 이상 비중 확대

돌곶이역 역세권·장위초 초품아 입지

2026-06-16 18면

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서울 강북권 최대 재정비사업지인 성북구 장위뉴타운에 올해 상반기 서울 분양시장 최대 규모의 대단지가 공급된다.대우건설은 서울 성북구 장위동 68-37번지 일원에 ‘장위 푸르지오 마크원’을 분양한다고 15일 밝혔다. 장위뉴타운 10구역을 재개발하는 이 단지는 지하 5층~지상 35층의 23개동, 총 1931가구 규모로 지어진다. 이 중 전용면적 39~114㎡의 1032가구가 일반분양으로 공급된다.가장 큰 장점은 넉넉한 일반분양 물량과 층수 배정이다. 통상 정비사업 단지는 조합원이 로열층을 선점해 일반분양은 저층에 그치는 경우가 많았다. 반면 이 단지는 일반분양 상당수가 5층 이상에 분포돼 조망과 채광이 우수한 가구를 잡을 기회가 많다는 설명이다.입지 여건도 눈여겨볼 만하다. 지하철 6호선 돌곶이역 역세권으로, 시청·신사 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 편리하다. 동부간선도로 접근이 수월하며 향후 동북선 경전철과 GTX-C 노선이 신설될 예정이다.단지 바로 옆에 장위초가 붙어 있는 ‘초품아’ 단지로, 자녀들의 안전한 도보 통학이 가능하며, 인근 광운대역세권 대규모 복합개발사업의 수혜가 기대된다. 북서울꿈의숲과 대형마트 등의 생활 인프라도 갖췄다.﻿허백윤 기자