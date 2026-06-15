동탄·오산 더블 생활권… 직주근접에 숲세권

GS건설

북오산자이 드포레

이미지 확대 경기 오산시에 들어서는 ‘북오산자이 드포레‘는 동탄신도시와도 가까워 주거 인프라를 동시에 공유할 수 있다. 사진은 단지 투시도.

GS건설 제공

세줄 요약 오산 내삼미2구역, 북오산자이 드포레 분양

1517가구 대단지, 동탄·오산 더블 생활권

북오산IC·오산대역 인접, 직주근접 강점

2026-06-16 18면

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GS건설은 경기 오산시 내삼미2구역 A2블록(내삼미동 288번지 일원) 공동주택개발사업을 통해 공급하는 ‘북오산자이 드포레’를 분양한다. 지하 2층~지상 29층의 11개동, 총 1517가구 규모다.단지가 들어서는 내삼미2구역은 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접﻿했다. 경부고속도로 진입이 수월하며 지하철 1호선 오산대역도 이용할 수 있다. 삼성전자 기흥·화성 사업장, 동탄 테크노밸리, 오산가장일반산업단지 등 주요 업무지구가﻿ 가깝다.동탄신도시와 인접해 주거 인프라를 공유할 수 있는 것도 장점이다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등 편의시설과 동탄 학원가를 쉽게 이용할 수 있다. 단지 인근에는 필봉산 산책로, 오산천, 경기도립 물향기수목원, 동탄호수공원 등이 있﻿다.단지는 남동·남서향 판상형 위주로 설계해 채광과 통풍을 높였고, 동간 거리를 넓혀 사생활 보호와 조망권을 확보했다. 가구당 주차공간은 1.5대 수준이다.입주민 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 GDR 골프연습장, 피트니스센터, 사우나, 작은 도서관, 게스트하우스 등이 들어서며, 교보문고 북큐레이션 서비스가 도입될 예정이다.﻿허백윤 기자