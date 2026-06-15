메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

동탄·오산 더블 생활권… 직주근접에 숲세권

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
허백윤 기자
허백윤 기자
수정 2026-06-15 23:39
입력 2026-06-15 23:39

GS건설
북오산자이 드포레

이미지 확대
경기 오산시에 들어서는 ‘북오산자이 드포레‘는 동탄신도시와도 가까워 주거 인프라를 동시에 공유할 수 있다. 사진은 단지 투시도. GS건설 제공
경기 오산시에 들어서는 ‘북오산자이 드포레‘는 동탄신도시와도 가까워 주거 인프라를 동시에 공유할 수 있다. 사진은 단지 투시도.
GS건설 제공


GS건설은 경기 오산시 내삼미2구역 A2블록(내삼미동 288번지 일원) 공동주택개발사업을 통해 공급하는 ‘북오산자이 드포레’를 분양한다. 지하 2층~지상 29층의 11개동, 총 1517가구 규모다.

단지가 들어서는 내삼미2구역은 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접﻿했다. 경부고속도로 진입이 수월하며 지하철 1호선 오산대역도 이용할 수 있다. 삼성전자 기흥·화성 사업장, 동탄 테크노밸리, 오산가장일반산업단지 등 주요 업무지구가﻿ 가깝다.

동탄신도시와 인접해 주거 인프라를 공유할 수 있는 것도 장점이다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등 편의시설과 동탄 학원가를 쉽게 이용할 수 있다. 단지 인근에는 필봉산 산책로, 오산천, 경기도립 물향기수목원, 동탄호수공원 등이 있﻿다.

단지는 남동·남서향 판상형 위주로 설계해 채광과 통풍을 높였고, 동간 거리를 넓혀 사생활 보호와 조망권을 확보했다. 가구당 주차공간은 1.5대 수준이다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

입주민 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 GDR 골프연습장, 피트니스센터, 사우나, 작은 도서관, 게스트하우스 등이 들어서며, 교보문고 북큐레이션 서비스가 도입될 예정이다.﻿

허백윤 기자
세줄 요약
  • 오산 내삼미2구역, 북오산자이 드포레 분양
  • 1517가구 대단지, 동탄·오산 더블 생활권
  • 북오산IC·오산대역 인접, 직주근접 강점
2026-06-16 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기