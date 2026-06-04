청년·신혼부부 최장 8년 거주…‘호반써밋 양재’ 8일부터 청약

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공공지원 임대 138가구 접수

3호선·신분당선 더블 역세권

이미지 확대 호반건설이 서울 서초구 양재동에 선보이는 ‘호반써밋 양재’ 투시도.

호반건설 제공

2026-06-05 B3면

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호반건설은 서울 서초구 양재동 27번지(구 양재동 17-7번지) 일원에 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 짓는 청년안심주택 ‘호반써밋 양재’의 청약 접수를 오는 8일부터 진행한다고 4일 밝혔다. ‘호반써밋 양재’는 지하 7층~지상 17층, 1개 동, 전용면적 23~54㎡ 총 224가구 규모로 조성되며 이 중 138가구를 공공지원 민간임대로 공급한다. 전용면적별 가구수는 23㎡ 19가구, 40㎡ 3가구, 45㎡ 4가구, 46㎡ 32가구, 51㎡ 64가구, 54㎡ 16가구다.청약 접수는 8일부터 10일까지 3일간 진행된다. 당첨자 발표는 12일이며 당첨자 세대 확인 후 계약 체결은 24일부터 27일까지 4일간 실시한다.청약 접수는 ‘호반써밋 양재’ 공식 홈페이지에서 진행된다. 특별공급은 청년, 신혼부부 유형으로 공급되고 일반 공급은 신혼부부 유형으로만 공급된다. 청약 시 특별공급과 일반공급 중 타입별로 1건만 가능하다. 일반 공급 신청 자격은 입주자 모집 공고일 기준 19세 이상 39세 이하인 자이고 신혼부부(혼인 후 7년 이내)는 혼인중인 자, 예비신혼부부는 해당 주택의 입주 전까지 혼인사실을 증명할 수 있는 자 등이다.‘호반써밋 양재’는 합리적인 임대료로 최장 8년까지 안정적인 거주가 가능하며, 전 세대가 주택도시보증공사(HUG) 임대보증금 보증보험에 가입돼 보증금 반환에 대한 안전성을 확보했다. 지하철 3호선과 신분당선이 지나는 양재역을 도보 5분 이내로 이용할 수 있는 더블 역세권 단지다. 이밖에 전 세대 에어컨, 냉장고, 세탁기, 쿡탑, 전자레인지 등 필수 가전을 기본으로 제공하는 ‘풀빌트인’ 시스템을 적용해 초기 입주 부담을 줄였다.하종훈 기자