삼전닉스 ‘셔세권’ 집값 들썩…20억 찍은 동탄 상승률 최고

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성과급에 주택 대출 지원 영향
동탄 상승률 일주일새 0.49%↑
기흥·영통으로 매매 수요 확산
삼성전자와 SK하이닉스의 통근버스가 다니는 지역들의 집값이 들썩이는 이른바 ‘셔세권’(셔틀버스+역세권)의 상승세가 더욱 확산하고 있다. ‘영업이익의 N%’ 성과급에 이어 삼성전자 노사가 잠정 합의한 최대 5억원 한도의 주택안정 대출 등 주택 지원 복지 제도까지 겹치면서다.
1일 한국부동산원에 따르면 5월 넷째 주(5월 25일 기준) 주간 아파트 가격 동향에서 경기 화성시 동탄구의 아파트 매매가격지수는 전주보다 0.49% 오르며 전국에서 가장 높은 상승률을 보였다. 동탄 아파트 가격은 지난 4일 0.25%에서 11일 0.35%를 기록하더니 18일에는 0.46%를 나타내며 꾸준히 큰 폭으로 상승했다. 동탄역롯데캐슬 전용면적 84.7㎡는 지난달 7일 20억 8000만원에 거래됐다. 동탄에서 20억원을 넘긴 ‘국평’(국민평형)의 첫 사례다.
동탄에는 삼성전자 화성캠퍼스·기흥캠퍼스와 SK하이닉스 이천캠퍼스에서 1시간 안에 오갈 수 있는 통근버스 노선이 매우 다양하다. 특히 두 회사의 통근버스가 공통으로 정차하는 지점이 많은 동탄구 청계동의 경우 지난달 잇따라 신고가로 거래됐다.
지난 3월 14억원에 거래됐던 동탄역시범우남퍼스트빌 아파트 전용 84.94㎡는 약 두달 만인 지난달 10일 15억원에 신고가 거래됐고, 현재 16억 5000만~18억원의 호가를 보이고 있다. 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 전용 84.51㎡도 지난달 14일 3년 이래 최고가인 15억 8500만원에 매매됐다. 동탄역시범호반써밋 전용 84.95㎡은 지난달 18일 12억 5000만원에 거래됐는데 현재 시세는 15억원까지 올라왔다.
역시 한 시간 이내 통근이 가능한 용인 기흥, 성남 중원·수정, 수원 영통 등도 최근 꾸준히 상승세를 보였다. 5월 넷째 주 기준 성남 중원은 0.41%, 용인 기흥 0.27%, 수원 영통 0.28% 등의 상승률을 나타냈다. 이미 두 회사의 통근버스가 다니는 용인 수지(8.16%)나 성남 분당(5.95%)도 가파르게 집값이 올랐지만 화성 동탄과 용인 기흥은 실거주의무가 적용되지 않는 비규제 지역인 데다 최대 6억원까지 대출을 받을 수 있는 15억원 이하 아파트가 많아 최근 더욱 주목받고 있다.
김인만 김인만부동산경제연구소장은 “이천 아파트를 구입할 수밖에 없던 사람들이 거액의 성과급과 주식 등으로 구매 능력이 향상되면서 상급지인 분당이나 용인 수지·기흥, 수원 영통, 화성 동탄 등 ‘셔세권’으로 점점 눈을 돌릴 수 있게 됐다”고 전망했다.
허백윤 기자
세줄 요약
- 삼전·하이닉스 통근권 셔세권 집값 급등
- 동탄 아파트 상승률 전국 최고, 20억 거래
- 기흥·영통·분당 등 인근 지역도 동반 상승
2026-06-02 B4면
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