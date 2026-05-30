압구정5구역 재건축 현대건설 품으로…2·3구역 연결 ‘압구정 현대’ 타운 형성

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조합원 투표 1099명 중 599표 얻어 시공권 확보

6개 구역 유일 경쟁 입찰…DL이앤씨와 수주전 치열

이미지 확대 압구정5구역 재건축 단지인 ‘압구정 현대 갤러리아’ 투시도. 현대건설 제공

이미지 확대 압구정5구역 재건축정비사업 조합원 총회가 열린 30일 오후 투표를 통해 시공사로 선정된 현대건설 관계자들이 조합원들에게 감사 인사를 하며 박수를 치고 있다. 허백윤 기자

세줄 요약 압구정5구역 시공권 현대건설 선정

조합원 투표서 DL이앤씨 제치고 수주

2·3구역 이어 압구정 현대 타운 강화

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현대건설과 DL이앤씨가 맞붙었던 서울 강남구 압구정5구역 재건축 수주전에서 현대건설이 시공권을 따냈다.압구정5구역 재건축정비사업조합은 30일 압구정고에서 시공사 선정 총회를 열어 조합원 투표를 통해 현대건설을 시공사로 선정했다. 투표에는 조합원 1199명 가운데 1016명이 참석했고, 현대건설이 599표(59%), DL이앤씨는 398표(39.2%)를 각각 얻었다.압구정5구역은 한양 1·2차 아파트를 재건축해 지하 5층~지상 68층, 8개 동 규모 총 1397가구의 공동주택을 조성하는 사업이다. 조합이 제시한 사업비는 1조 4960억원에 달한다.현대건설은 지난해 9월 압구정2구역(신현대 9·11·12차), 지난 25일 3구역(현대 1~7차·10·13·14차, 대림빌라트)에 이어 이날 5구역까지 시공권을 따내며 압구정 6개 구역 가운데 절반을 수주했다. 2구역 사업비는 2조 7488억원, 3구역은 5조 5610억원으로 세 구역을 합친 수주 규모는 약 9조 8000억원이다.5구역은 특히 압구정 재건축 사업 가운데 유일하게 경쟁 입찰이 이뤄져 치열한 수주전이 벌어졌다.현대건설은 ‘압구정 현대 갤러리아’를 단지명으로 제안하고 서울 강남의 대표적인 부촌인 압구정 현대아파트의 명맥을 잇겠다는 상징성을 우선 강조했다. 또 한강변 재건축의 핵심 설계로 꼽히는 조합원 전 가구 한강 조망을 위해 ‘제로월’ 240도 광폭 파노라마 조망, 17m 하이 필로티, 3m 우물 천장고 등의 설계를 제안했다. 또 고급화한 대규모 단지 커뮤니티, 현대자동차그룹과의 협업을 통한 무인셔틀, 배송·주차 로봇 등 미래형 주거 기술 도입 등을 강조했다.한화와 협력해 압구정5구역과 갤러리아, 수인분당선 압구정로데오역을 연결하는 내용의 업무협약을 맺기도 해 앞으로 압구정 2·3·5구역을 통틀어 압구정 한강변 일대를 ‘현대’ 브랜드 타운으로 만들어 갈 계획이다.압구정 재건축 4구역(현대 8차, 한양 3·4·6차)은 단독 응찰했던 삼성물산이 지난 23일 시공자로 선정됐고, 1구역(미성 1·2차)은 조합설립추진위원회 단계다. 6구역(한양 5·7·8차)은 한양 7차만 조합이 설립됐다.허백윤 기자