“새 랜드마크·초역세권”… 김포 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 견본주택 북적

2만여명 방문… 새달 1일부터 분양

이미지 확대 방문객들이 지난 22일 경기 김포시 사우동에 문을 연 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 견본주택에서 단지 모형도를 살펴보고 있다.

이지훈 기자

이미지 확대 견본주택 내부 인테리어의 모습.

이지훈 기자

세줄 요약 김포 풍무역세권 호반써밋 풍무Ⅱ 분양 개시

38층 공동주택·오피스텔, 2만명 견본주택 방문

2675가구 브랜드타운·더블 역세권 기대

2026-05-25 B4면

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호반건설이 경기 김포 풍무역세권에 공급하는 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’의 견본주택을 개관하고 분양에 들어갔다. 풍무 지역에서 최고층 단지로 지역의 새 랜드마크가 될 전망이다. 인근 블록까지 연계한 ‘호반써밋’ 브랜드 타운이 조성된다는 기대감에 방문객의 발길이 이어졌다.‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 견본주택은 지난 22일 김포시 사우동에 문을 열었고, 24일까지 사흘간 2만여명이 방문했다. 풍무역세권 C5블록(사우동 527-1 일원)에 조성되는 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’는 공동주택과 오피스텔이 함께 들어선다. 공동주택은 지하 3층~지상 38층, 5개 동, 961가구로 조성된다. 발코니형 오피스텔은 지하 2층~지상 26층, 1개 동 98실 규모다.공동주택의 전용면적은 59·84·113· 182㎡ 등으로 중소형부터 대형까지 두루 갖췄다. 지난 22일 견본주택에는 가족 단위 방문객이 많았고, 방문객들이 긴 줄을 늘어설 정도로 가득 찼다. 전용 84㎡ 공동주택은 거실 확장이나 알파룸·침실 통합 등 여러 방식으로 공간 구성이 가능해 방문객의 문의가 많았다. 사우동에 사는 조의섭(79)씨는 “구축에 살다 보니 춥고 불편해서 남향으로 배치된 신축 아파트 분양을 알아보러 왔다”며 “아내랑 둘이 살 작은 평수를 보는데 공간이 넓게 잘 빠졌다”고 말했다.발코니형 오피스텔의 경우 앞뒤로 발코니 공간이 여유롭게 조성됐다. 전매 제한이 없어 중장년층 방문객이 특히 많은 관심을 보였다. 풍무동에 사는 70대 여성은 “발코니가 커서 여유 공간을 활용하기 좋고 아파트보다 합리적인 가격이어서 세 놓기도 좋아 보인다”고 말했다.도시개발사업으로 조성되는 풍무역세권에는 이미 ‘김포풍무 호반써밋’(C5블록·959가구)이 분양을 마쳤고, 올해 안에 B4블록에 ‘김포풍무 호반써밋 2차’ 660가구도 추가 분양될 예정이다. 이 지역에 총 2675가구의 ‘호반써밋’ 브랜드타운이 조성된다.C5블록은 김포골드라인 풍무역까지 도보 약 150m 거리에 위치한 초역세권 입지다. 김포공항역과 서울 강서·여의도 권역으로 접근이 수월하다. 풍무역을 지나는 서울 지하철 5호선 김포 연장사업이 예비타당성 조사를 최종 통과하면서 ‘더블 역세권’에 대한 기대감도 높다. 단지 인근에 김포 메디컬캠퍼스와 학교 신설이 예정돼 있고 대형마트, 상업시설 등 인프라도 풍부하다.김포 걸포동에서 7년째 살고 있는 강모(67)씨는 “김포골드라인이 서울까지 가장 빨리 갈 수 있기 때문에 풍무역 앞이 김포에서도 입지가 매우 좋은 곳”이라며 “교통이 좋아 최근 서울 사람들이 많이 들어오는데, 5호선도 연장되고 인프라도 더 좋아질 것”이라고 말했다.공동주택은 다음 달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위 청약, 4일 2순위 청약이 진행된다. 발코니형 오피스텔 청약 접수는 다음 달 1일부터 4일까지 진행된다. 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1963만원이고, 입주는 2030년 1월 예정이다. 견본주택은 경기도 김포시 사우동 547-8번지(김포골드라인 풍무역 인근)에 있다.허백윤 기자