서산 ‘폐석산’, 산업단지로 재탄생…1026억 투입

세줄 요약 서산 성연 폐석산, 일반산단으로 전환 승인

1026억원 투입, 2028년까지 민간 방식 조성

제조·물류기업 유치로 서북부권 경쟁력 강화

이미지 확대 충남 서산 성연 일반산단 위치도. 도 제공

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30년 이상 석산 개발이 진행된 충남 서산시 성연면 일원에 제조·물류기업이 들어선 산업단지로 재탄생한다.충남도는 20일 자로 서산시 성연면 일람리 일원 ‘서산 성연 일반산단’ 조성계획을 최종 승인·고시했다고 밝혔다.서산 성연 일반산단은 총면적 57만 3046㎡ 규모다. 산업시설용지는 전체 58.3%인 33만 4047㎡다.1026억원의 사업비를 투입하며, 민간 개발 방식으로 2028년까지 단계적으로 추진한다.이번 산단은 서산 테크노밸리, 서산 오토밸리 등 기존 산단과 연계해 서북부권 산업 경쟁력을 높이고 제조·물류기업 수요 대응을 위해 추진된다.특히 개발을 마친 석산 부지를 산단으로 전환해 산업용지로 공급해 토지 이용 효율을 높이고 신규 입지 부족 문제를 해소할 계획이다.산단 내 60% 부지는 지난 1994년부터 30년 이상 석산 개발이 진행되고 있다.주요 유치 업종은 △비금속 광물제품 제조업[C23] △1차 금속 제조업[C24] △의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업[C27] △기타 기계 및 장비 제조업[C29] △창고 및 운송 관련 서비스업[H52] 등이다.입주 의향 조사 결과 관련 기업의 희망 부지 면적이 총 81만㎡를 넘어선 것으로 알려졌다.도는 산단 조성에 따른 생산 유발 효과 2006억원, 고용 유발 효과 1374명, 부가가치 효과 836억원 등을 예상한다.도 관계자는 “서산 성연일반산단은 서북부권 산업 생태계를 더욱 견고하게 만드는 핵심 거점”이라며 “차질 없는 산단 조성과 우수기업 유치 지원을 위해 행정적 지원을 펼치겠다”고 말했다.서산 이종익 기자