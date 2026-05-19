김포 ‘더블역세권’ 수혜지 기대… ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 분양 스타트

5호선 예타 통과로 교통망 개선

전용 59~182㎡ 아파트 961가구

“마곡·여의도·광화문 직통 장점”

이미지 확대 호반건설이 김포 풍무역세권에 두 번째로 선보이는 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’는 김포골드라인 풍무역에서 150m 거리에 있는 초역세권 입지로 더욱 관심을 받고 있다. 사진은 단지 투시도.

호반그룹 제공

세줄 요약 풍무역세권 C5블록 초역세권 분양 시작

호반써밋 풍무Ⅱ, 아파트·오피스텔 공급

5호선 연장 기대에 더블역세권 관심 확대

2026-05-20 B4면

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호반건설이 김포 풍무역세권에 공급하는 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’의 분양을 앞두고 일찌감치 문의가 이어지고 있다. 실거주 의무와 대출 규제 강화 등으로 서울 외곽으로 실수요가 분산되는데다 ‘더블역세권’이 될 것이라는 기대가 맞물리면서 관심이 커지는 분위기다.김포 풍무역세권에서도 풍무역과 150m 거리의 초역세권 입지인 C5블록에 들어서는 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’는 아파트 961가구(전용면적 59~182㎡)와 오피스텔 98실(84㎡)로 조성된다. 오피스텔의 경우 풍무역세권에서 처음 선보이는 ‘발코니형’이다.앞서 지난해 10월 최고 경쟁률 24.6대 1을 기록한 ‘김포풍무 호반써밋’(B5블록·959가구)의 후속 단지로, 올해 B4블록에 ‘김포풍무 호반써밋 2차’ 660가구도 추가 분양될 예정이다. 총 2675가구 규모의 호반써밋 브랜드타운이 풍무역세권에 조성되는 것이다.지난 3월에 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업에 대한 예비타당성 조사가 최종 심의·의결되면서 풍무역 인근 단지들에 대한 관심이 더욱 커졌다. 5호선 김포·검단 연장 사업은 서울 방화차량기지를 기점으로 김포 고촌·풍무 및 인천 검단을 경유하며 김포 한강2지구까지 25.8㎞를 연결한다. 이 사업이 완공되면 풍무역과 장기역에서 김포골드라인과 5호선을 함께 이용할 수 있는 ‘더블역세권’이 된다.김포·검단 연장 사업이 사실상 확정되자 풍무역 인근 신축 대단지를 중심으로 가격 상승세가 나타나고 있다. 지난 3월 초 6억 8500만원에 거래됐던 풍무센트럴푸르지오 전용 84.97㎡은 지난 8일 7억 3000만원에 거래된 데 이어 8억원까지 호가 매물이 나왔다. 이런 열기는 6900여 가구 규모의 ‘미니 신도시’ 주거단지가 조성될 풍무역세권으로 연결될 것으로 관측된다.분양 관계자는 “5호선 연장은 김포를 사실상 서울 생활권으로 편입시키는 결정적 전환점”이라며 “서울 출퇴근 실수요가 대거 유입될 것으로 예상되는 만큼 신축 대단지를 선점하려는 수요가 쏠리는 것”이라고 설명했다.김포시 사우동 547-9번지에 마련되는 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’의 견본주택은 오는 22일 개관한다.허백윤 기자