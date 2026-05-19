현대엔지니어링, 인천 예술회관역과 직접 연결… 서울 20분대

힐스테이트 구월아트파크

이미지 확대 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 ‘힐스테이트 구월아트파크’ 투시도. 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등이 가깝다.



현대엔지니어링 제공

세줄 요약 구월동 옛 백화점 부지, 견본주택 개관

예술회관역 직통 연결, GTX-B 수혜 기대

496가구 규모, 생활·녹지 인프라 인접

2026-05-19 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대엔지니어링이 인천 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지에 조성하는 ‘힐스테이트 구월아트파크’의 견본주택을 열고 본격 분양에 나섰다. 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되고 GTX-B 노선 수혜 기대감까지 더해지며 관심을 모으고 있다.힐스테이트 구월아트파크는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개동, 총 496가구 규모로 조성된다.특히 단지는 교통 여건이 강점으로 꼽힌다. 인천1호선 예술회관역과 직통 연결되며, 인천시청역에는 GTX-B 노선 정차가 예정돼 있다. GTX-B 개통 시 여의도와 서울역 등 서울 주요 지역까지 20~30분대 이동이 가능해질 전망이다.생활 인프라도 갖췄다. 롯데백화점 인천점과 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등이 가깝고, 단지 내에는 대규모 상업시설이 함께 조성된다. 중앙공원과 승학산, 인천애뜰 등 녹지 공간도 인접했다.단지는 남향 위주 배치와 전 세대 4베이 판상형 설계를 적용했다. ﻿피트니스센터와 키즈라운지 등 커뮤니티 시설과 함께 주차장 통합 관리 시스템, Hi-oT 서비스 등 첨단 시스템이 도입된다.청약일정은 ﻿19일(오늘) 1순위, 오는 20일 2순위 순으로 진행된다. 계약금은 5%며, 1차 1000만원 정액제를 적용﻿한다.허백윤 기자