DL이앤씨, 소사역 ‘더블 역세권’ 1649가구 랜드마크

e편한세상 부천 어반스퀘어

이미지 확대 DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에 공급하는 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’ 메인 투시도.



DL이앤씨 제공

2026-05-19 16면

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DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에 공급하는 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’가 본격적인 분양에 나섰다. 소사3구역 재개발을 통해 지하 3층~지상 38층, 13개동, 총 1649가구 규모로 조성되는 이 단지는 전용면적 59~84㎡ 897가구를 일반 분양한다.가장 큰 장점은 압도적인 교통망이다. 단지 바로 앞에 지하철 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 위치한 초역세권 입지로, 마곡·여의도·강남 등 서울 주요 업무지구 접근성이 뛰어나다. 한 정거장 거리인 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선(2031년 개통 예정) 정차가 예정돼 있어 광역 교통망은 더욱 개선될 전망이다. 단지 주변은 소사역 정비사업을 통해 향후 7000가구 규모의 신흥 주거타운으로 거듭나게 된다.단지에는 e편한세상만의 특화 설계인 ‘C2 하우스’와 프리미엄 조경 ‘드포엠’이 적용된다. 사우나, 실내골프연습장, 게스트하우스 등 지역 최고 수준의 커뮤니티가 들어서며, 세대 내부는 스마트 클린·케어 솔루션으로 쾌적함을 더했다.비규제지역인 부천에 공급돼 청약 문턱도 낮다. 수도권 거주 만 19세 이상이면 세대주 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하며, 전매제한 1년에 재당첨 제한과 거주의무기간이 없다.허백윤 기자