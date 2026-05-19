두산건설, 서부산권 교통 허브 선점… 오늘 1순위 청약

두산위브 트리니뷰 구명역

이미지 확대 부산 서부산권 교통의 요충지로 꼽히는 구포대교와 KTX 구포역 인근에 들어설 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’의 투시도.



두산건설 제공

2026-05-19 16면

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부산 서부산권 교통의 요충지로 꼽히는 구포대교와 KTX 구포역 인근에서 신축 브랜드 단지가 공급된다. 부산 북구 구포동 일원에 들어서는 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’이 19일 1순위 청약 접수를 진행하며 본격적인 분양 일정에 돌입한다.단지는 부산 지하철 2호선 구명역 초역세권 입지에 더해 KTX와 3호선 환승역인 구포역을 도보로 이용할 수 있는 ‘더블 역세권’을 갖췄다. 도로망 역시 우수하다. 강변대로와 구포대교를 통해 부산 도심 진입이 수월하며, 덕천IC와 삼락IC를 통해 남해고속도로 및 중앙고속도로 진입이 용이해 김해, 양산, 창원 등 인접 도시로의 이동이 편리하다. 특히 만덕-센텀 도시고속화도로가 개통되면 동부산권 접근성은 더욱 향상될 전망이다.실수요자의 자금 부담을 낮춘 혜택도 눈에 띈다. 부산시의 출산 장려 정책인 ‘아이맘부산플랜’이 적용되어 신혼부부와 다자녀 가구 특별공급 당첨자 중 최초 계약자는 분양가의 5%를 잔금에서 즉시 할인받을 수 있다.‘두산위브 트리니뷰 구명역’은 지하 3층~지상 26층, 8개동, 총 839가구 규모로 조성되며 이 중 전용면적 74·84㎡ 288가구를 일반 분양한다. 20일에는 2순위 청약 접수가 진행된다.허백윤 기자