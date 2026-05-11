비거주 1주택은 ‘세 낀 거래’로 퇴로… 李, 갭투자 허용엔 선 그어

정부, 토지거래허가 예외 추진

세줄 요약 비거주 1주택자 세 낀 매물 거래 허용 추진

실거주 의무 2년 유예, 갭투자 논란 차단

상급지 갈아타기 수요와 관망세 전망

2026-05-12 8면

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정부가 비거주 1주택자 매물에 대해 2년간 실거주 의무를 유예하고 전세 보증금을 끼고 살 수 있도록 토지거래허가를 예외하는 방안을 추진한다.이재명 대통령은 11일 엑스(X·옛 트위터)에 “국토교통부가 형평성 보장을 위해 다주택자와 동일하게 세입자 있는 1주택자에게도 매도 기회를 주려고 한다”며 “매수인은 무주택자로 한정하고, 매수인은 기존 임차인의 잔여 임차 기간이 지난 후에 입주할 수 있게 허용하되 그 기간은 최고 2년을 넘지 못하게 하려고 한다”고 밝혔다.이번 조치는 비거주 1주택자에게도 사실상 퇴로를 열어주기 위한 것이다. 매수자의 실거주 의무를 일정 기간 유예해 ‘세 낀 매물’ 거래를 허용하고 다주택자 양도세 중과 이후 ‘매물 잠김’ 우려를 해소하려는 의도도 담겼다.이 대통령은 이번 조치가 사실상 갭투자를 허용하는 것이라는 비판에 선을 그었다. 이 대통령은 “(이런 주장은) 소위 억까(억지로 까기)에 가깝다”며 “잔여 임대 기간, 그것도 최대 2년 이내에 보증금 포함 매매 대금 전액을 지급해야 하는데 이를 갭투자를 허용하는 것이라고 하는 건 과해 보인다”고 지적했다.시장에서도 통상적인 갭투자와는 성격이 다르다고 보고 있다. 일반적인 갭투자는 데드라인 없이 장기보유특별공제를 활용해 차익 실현을 노리지만, 이번 조치는 유예 기간이 최대 2년으로 제한되고 단기 양도세율도 높아 매수자가 수익을 내기 쉽지 않다는 이유에서다.다만 정부 의도와 달리 ‘상급지 갈아타기’ 수요를 자극할 수 있다는 우려도 나온다. 매수자 입장에서는 강남 3구(서울 강남·서초·송파)와 ‘한강벨트’ 마용성(마포·용산·성동) 등 상급지의 비거주 1주택 ‘똘똘한 한 채’ 매물을 시세보다 낮은 가격에 매입할 기회가 생길 수 있기 때문이다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 “초고가 아파트 시장에서는 자금력을 갖춘 무주택자들이 할인된 가격의 비거주 1주택자의 세 낀 매물을 싸게 사려고 접근할 것”이라고 예상했다.전문가들은 강도 높은 대출 규제가 이어지는 만큼 당분간 시장 관망세가 지속될 가능성이 크다고 전망했다.김인만 부동산경제연구소장은 “8월까지는 치열한 눈치작전이 벌어질 것”이라며 “추석 전까지 주택시장의 흐름을 바꿀 만한 효과적인 정책이 나오지 않으면 포모(FOMO·소외되는 것에 대한 두려움)가 다시 확산하면서 서울 집값이 요동 칠 가능성을 배제할 수 없다”고 말했다.세종 조중헌·서울 박기석 기자