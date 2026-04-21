한화 건설부문, 마스턴투자운용과 ‘금융·시공 결합’ 부동산 개발사업 공동 추진

20일 업무협약 체결…사업 기획·준공 이후까지 협업

이미지 확대 윤성호(왼쪽) 윤성호 한화 건설부문 개발사업본부장과 박경배 마스턴투자운용 국내1부문 대표가 20일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 ‘부동산 개발사업 공동 추진을 위한 업무협약’을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 한화 건설부문 제공

이미지 확대 윤성호(왼쪽) 한화 건설부문 개발사업본부장과 박경배 마스턴투자운용 국내1부문 대표가 20일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 ‘부동산 개발사업 공동 추진을 위한 업무협약’을 체결하고 있다. 한화 건설부문 제공

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한화 건설부문은 지난 20일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 자산운용사 마스턴투자운용과 ‘부동산 개발사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 21일 밝혔다.한화 건설부문에 따르면 이번 협약은 기존 시공 중심의 수주 구조를 넘어 금융과 개발이 결합한 선제적인 사업 발굴 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 양사는 신규 개발사업 발굴부터 공동 법인 설립까지 우량 부동산 개발사업을 추진하기 위한 협력을 이어갈 예정이다.우선 사업 초기 기획부터 준공 이후 운영까지 개발사업 전반에 걸쳐 긴밀한 협업 체계를 구축하기로 했다.한화 건설부문은 기획·설계·시공 역량으로 공사비와 공사기간을 사전에 검토하는 프리콘 서비스를 적용해 사업성을 조기에 검증하고, 개발사업의 설계 및 시공 전반을 수행한다. 마스턴투자운용은 투자자 모집을 통해 자금을 조달하고 프로젝트를 위한 최적의 투자 구조를 설계할 계획이다. 또 시장 동향을 반영한 재무 리스크를 관리하며 준공 이후 자산 가치를 극대화하는 ‘밸류업’ 전략을 세운다.한화 건설부문은 이번 협약을 통해 금융과 시공이 합쳐진 통합 의사결정 체계를 구축하고 사업 구조 설계 단계에서 리스크를 선제적으로 관리해 수익성을 극대화할 수 있을 것이란 기대를 내놓고 있다. 중장기적으로 안정적인 개발사업 파이프라인을 확보하고, 금융기관과의 지속적인 협업을 바탕으로 신규 사업 기회를 조기에 발굴해 수주 기반을 강화한다는 계획이다.윤성호 한화 건설부문 개발사업본부장은 “이번 협약을 통해 금융과 시공의 결합을 기반으로 개발사업 경쟁력을 강화하고 안정적인 사업 구조를 구축해 나가겠다”고 밝혔다. 박경배 마스턴투자운용 국내1부문 대표는 “부동산 금융 분야의 전문성과 풍부한 설계 및 시공 노하우가 만나 사업 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.한화 건설부문은 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권 등 증권사 3곳과 마스턴투자운용, 코람코자산신탁 등 자산운용사 2곳을 포함해 총 5개 금융기관과의 협약을 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.허백윤 기자