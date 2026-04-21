금호건설, 평택 국제학교 인접… 분양가 경쟁력 갖춰

고덕신도시 아테라

이미지 확대 평택 고덕국제화계획지구에 건설될 ‘고덕신도시 아테라’ 투시도.

금호건설 제공

2026-04-21 17면

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금호건설이 경기 평택시 고덕국제화계획지구 A-63블록에 선보이는 ‘고덕신도시 아테라’가 오는 24일 견본주택을 개관한다. 고덕신도시 아테라는 민간참여 공공분양 단지로 공급되는 만큼, 합리적인 분양가와 민간 건설사의 상품성을 동시에 갖췄다는 평가를 받고 있다.단지는 지하 1층~지상 27층, 6개동, 전용면적 74·84㎡ 총 630가구 규모로 지어진다. ﻿선호도 높은 중소형 평형 위주로 구성되는 점이 특징이다.고덕신도시 아테라는 편리한 교통환경을 갖췄다. 인근 고덕중앙1로를 통해 지역 내 이동이 수월하고, 평택고덕·어연IC를 이용한 광역 교통망도 탄탄한 편이다. 지하철 1호선 서정리역과 BRT(간선급행버스체계) 정류장이 가까워 대중교통 이용도 편리하다.단지 도보권 내에는 초·중학교가 신설될 예정이며, 2030년 개교를 목표로 추진 중인 국제학교(애니 라이트 스쿨)와도 가깝다. 아울러 댕당공원, 함박산 중앙공원 등 풍부한 녹지와 평택시청 신청사(2028년 예정), 대형 마트 등의 생활 인프라도 갖췄다. 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 주요 산업단지가 인접한 직주근접 입지도 강점이다.분양 관계자는 “분양가 상한제가 적용되는 민간참여 공공분양 단지로, 가격 경쟁력이 뛰어나고, 고덕신도시의 미래가치까지 누릴 수 있어 수요자들의 문의가 이어지고 있다”고 말했다.하종훈 기자