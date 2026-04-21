대우건설, ‘용인 반도체 국가산단’ 배후 주거지로 우뚝

용인 푸르지오 원클러스터파크

이미지 확대 경기 용인시 처인구 ‘용인 푸르지오 원클러스터파크’ 투시도.

대우건설 제공

2026-04-21 17면

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대우건설이 경기 용인시 처인구 양지읍 일대에 조성하는 ‘용인 푸르지오 원클러스터파크’를 분양 중이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 6개동, 총 710가구 규모로, 전용면적 80~134㎡의 다양한 평형으로 구성됐다. 전 가구 남향 위주 배치와 4베이 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다.해당 단지의 가장 큰 강점은 ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터’(용인 반도체 국가산단)의 직접적인 수혜를 받는다는 점이다. 이곳에 삼성전자가 360조원, SK하이닉스가 600조원 규모의 투자를 예고하면서 세계 최대 규모의 반도체 생태계가 구축될 전망이다.교통 여건도 좋아진다. 최근 타당성 조사를 통과한 ‘세종포천고속도로 동용인IC’(가칭)가 신설되면 양지읍 일대의 교통 흐름이 획기적으로 개선된다. 이미 개통된 안성~용인~구리 구간을 이용하면 서울까지 30분대 이동이 가능하다. 양지초, 용동중을 걸어서 통학할 수 있으며 단지 인근에 초·중 통합학교 신설도 추진 중이다.계약 조건도 눈여겨볼 만하다. 계약금 5% 중 1차 500만원 정액제를 실시해 초기 자금 부담을 낮췄으며, 거주의무기간이 없고 6개월 후 전매가 가능하다.대우건설 관계자는 “반도체 클러스터의 직주근접 입지에 자리해 대표적인 배후 주거지가 될 것”이라고 말했다.﻿허백윤 기자